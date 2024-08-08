Наталья Кочанова провела совещание с руководством Минска и администраций районов

Экономика, благоустройство, торговые объекты столицы – обозначены основные направления деятельности, которые требуют пристального внимания. Также председатель Совета Республики затронула тему эффективности работы предприятий города, прогнозных показателей. Наталья Кочанова поставила присутствующим задачу лично посетить организации, учреждения, предприятия, ознакомиться с их экономическими показателями и условиями труда. Отдельно коснулись вопроса благоустройства. Жилые дома, фасады, зоны отдыха, придворовые территории – каждый квадратный метр города должен соответствовать статусу столицы. Актуальна сегодня и задача качественно подготовиться к учебному году. На повестке дня мониторинг торговых объектов на наличие ассортимента формы для школьников. Спикер выразила надежду на появление в Минске торгового объекта для юных граждан. Что касается приоритетов работы в целом, они неизменны: местная вертикаль должна быть в контакте с населением, слышать запрос людей и оперативно решать возникающие вопросы.