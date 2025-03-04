Лукашенко: без качества никуда – надо серьёзнейшим образом требовать с руководителей предприятий
Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И разговор этот прежде всего о том, каким образом Беларусь должна не только зарабатывать деньги на собственное развитие, но еще и не терять их. Глава государства требует пересмотреть работу товаропроводящих сетей, дилерских центров, сборочных производств за рубежом. Эффект от продажи нашей продукции должны чувствовать, прежде всего, белорусы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо товаропроводящую сеть, сборочные производства за границей встряхнуть таким образом, чтобы вся прибыль от них поступала в страну. У нас есть определенные закредитованности немалые крупных промышленных предприятий – этот вопрос нужно решать. Экспорт должен быть не менее 6 миллиардов долларов, 5,5 % мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация. У нас в дилерских центрах немало техники находится – это катастрофа. Это недопустимо! Мы что, хотим повторить прошлые периоды, когда там техника была-была, а потом исчезла. И мы не нашли, с кого деньги забрать. А это миллионы долларов – немалые были деньги. Поэтому это недопустимо!
Но надо понимать, покупать наше будут только в том случае, если товары будут качественными. Мы их позиционируем на внешних рынках именно так – значит, надо соответствовать!
Александр Лукашенко:
Качество продукции – без этого никуда. Я далек от того, что там пописывают в интернете. Но недавно я прочитал замечание одно: кто-то там выехал с территории МАЗа, у него неуправляемый автомобиль, крутится, разворачивается – короче, он даже не собран был как надо. Дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение, такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий. Ты лучше меня знаешь, как это делается.
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