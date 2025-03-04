Лукашенко – правительству: никто за вами бегать не будет, как это было раньше

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И продолжением формирования состава правительства, которое Александр Лукашенко накануне назвал «новым старым». Итак, сегодня должности вице-премьеров получили, а точнее сохранили Виктор Каранкевич, Анатолий Сивак и Юрий Шулейко. В министерском пуле также по большей части преемственность, но есть и два новых лица.

Юрий Горлов возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Александр Студнев – теперь глава Минстройархитектуры. Другие руководители министерств и комитетов из обсуждаемых сегодня сфер сохранили свои портфели. Обращаясь к управленцам, глава государства обозначил ряд требований. Как и накануне, это весьма высокая планка. Защищать внутренний рынок и активнее работать на внешних, не упуская при этом страны дальней дуги, продолжить тренд на импортозамещение, держать высокую планку экспорта и качества того, что сделано в Беларуси. Вот позиции, которые взяли на карандаш назначенцы. А еще Александр Лукашенко призвал белорусов не ждать «вертолетных денег». Что это значит? Алена Сырова расскажет все детали.

Формирование обновленного состава правительства после очередных президентских выборов. День второй. С уклоном на важнейшие для стабильного развития страны сфер: АПК, энергетики, строительства и транспорта. Порядок тот же – вице-премьеры и министры из их зон ответственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме руководства правительства, мы фактически этим завершаем формирование правительства. Я не имею претензий к работе в правительстве, несмотря на то, что они подали прошения об отставке перед вновь избранным Президентом, как это обычно бывает. Правительство работает, тем не менее мы должны были юридически, прежде всего, это оформить. Здесь находится блок Каранкевича Виктора Михайловича, вице-премьера. Но прежде чем приступить к детальной постановке задач, Президент напоминает об особенности работы нового состава правительства, частью которого присутствующие стали, а именно к возросшей роли вице-премьеров на ближайшие лет пять минимум.

Александр Лукашенко:

Я думаю это оправдано. Потому что вице-премьер погружен в работу министерств. А министерства находятся фактически на предприятиях. Это приближает структуру правительства и всех вас к тем проблемам, которые надо решать. А нам нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов! Лукашенко провел совещание с промышленным блоком страны – подробности зедсь. И еще одна важная для понимания контекста вводная. Несмотря на то, что и вчера, и сегодня в составе правительства всего лишь по две новые фамилии (большинство изменений, как известно, произошли в течение года перед выборами), а потому логично, что практически все сохранили свои портфели на данный момент. Но это не значит, что ситуация не изменится, если кто-то перестанет соответствовать занимаемой должности или не будет показывать результат.