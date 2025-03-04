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В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию

04 марта 2025 14:23
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Доступность и качество медицинской помощи – приоритет социальной политики государства. Активно в этом направлении ведется работа и в Минской области. Сейчас проходит модернизация Солигорской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию-2

Уже завершен ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Здесь обновили помещения, а также приобрели современное оборудование для биохимического анализа крови. Кроме того провели работы в эндоскопическом отделении. Закуплены новые УЗИ-аппараты для диагностики заболеваний сердца. 

В 2025 году модернизация больницы будет продолжена. Планируется реконструкция здания стоматологической поликлиники. Проектом предусмотрена замена инженерных коммуникаций, мебели, закупка современного оборудования. Что позволит улучшить качество стоматологической помощи и внедрить новые методики лечения.

В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию-4

Ольга Креч, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
На сегодняшний день идут подготовительные работы. Для этого нужно сделать все, чтобы пациенты не почувствовали какого-то неудобства в оказании стоматологической помощи. Начало ремонта планируется с 1 апреля нынешнего года и окончание – примерно январь 2026 года.

В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию-6

Александр Карпович, заведующий стоматологической поликлиникой Солигорской центральной районной больницы:
Здание на самом деле уже достаточно устаревшее. Здесь есть проблемы с отоплением, с вентиляцией, коммуникацией. Сейчас современные тенденции требуют нам локальных сетей, то есть установки большого количества компьютеров. 

В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию-8

Стоматологическая поликлиника обслуживает около 130 тысяч пациентов. Это детское и взрослое население со всего города и района. Во время строительных работ прием будет вестись в других медучреждениях.

# Учреждения здравоохранения

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