В Солигорской центральной районной больнице проводят модернизацию

Доступность и качество медицинской помощи – приоритет социальной политики государства. Активно в этом направлении ведется работа и в Минской области. Сейчас проходит модернизация Солигорской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже завершен ремонт в клинико-диагностической лаборатории. Здесь обновили помещения, а также приобрели современное оборудование для биохимического анализа крови. Кроме того провели работы в эндоскопическом отделении. Закуплены новые УЗИ-аппараты для диагностики заболеваний сердца.

В 2025 году модернизация больницы будет продолжена. Планируется реконструкция здания стоматологической поликлиники. Проектом предусмотрена замена инженерных коммуникаций, мебели, закупка современного оборудования. Что позволит улучшить качество стоматологической помощи и внедрить новые методики лечения.