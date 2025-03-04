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Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе

04 марта 2025 16:50
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Подготовка к финалу конкурса красоты «Мисс Минск – 2025» в самом разгаре. Уже совсем скоро 15 участниц выйдут на большую сцену и сразятся за корону. Несмотря на морозы, очередной конкурсный день для девушек выдался по-настоящему жарким.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-2

Маршрут построен! В этот раз в Республиканский центр экологии и краеведения. За бортом минус, а в оранжерее +25!

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-4

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Сегодня мы снимаем фотографии для каталога, а также эти фотографии будут представлены зрителям в формате фотовыставки на самом мероприятии. Также мы снимаем часть материала для видеовизиток. Для каждой это сложно, потому что не все имеют модельную подготовку и умеют многогранно позировать. Тем не менее мы стараемся сделать все, чтобы атмосфера была спокойная, говорим им, как лучше выглядеть, какой стороной повернуться.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-6

Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Это такой райский уголок, куда наши девушки в образах райских птиц смогли прилететь, словно на территорию Бразилии, Таиланда, Африки и познакомиться с экзотическими растениями, насладиться их красотой. И, конечно, попытка украсть ананас была у каждой девочки. Благодаря тому, какая атмосфера окружает как девчонок, так и нас, работа становится более комфортной. Можно сказать, что мы отдыхаем – наслаждаемся тем, что делаем. 

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-8

Такое место выбрано неслучайно – пышные растения, яркие цветы и благородные ароматы создают идеальную атмосферу для фотосессии. Только над макияжем и прическами участниц трудилось более 10 гримеров. А все для того, чтобы воплотить необычную концепцию съемки.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-10

Как правильно позировать и двигаться в кадре, расслабиться перед объективом и взаимодействовать со съемочной группой на площадке – все тонкости девушки смогли узнать на мастер-классе в процессе съемки.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-12

Оранжерея, утопающая в зелени – настоящий тропический уголок. В центре помещения разместили специальную площадку для фотосессии, которая добавила яркие акценты в общую картинку.

Цветы стали не только фоном, но и источником вдохновения для дизайнера.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-14

Алена Ацапкина, дизайнер, член Белорусской палаты моды:
Для каждой девушки я подготовила индивидуальный образ. Это изделия из моей коллекции, которые я дополнила аксессуарами, которые сделала вручную: цветы или платья в видео цветка. Изделия красивые, яркие, нежные. Они подчеркнут природную красоту девушек, передадут атмосферу фотозоны и места, в котором проходит эта съемка. Приходилось работать даже ночами, некоторые образы создавались ночью. Зато все будет очень красиво, а девушки – прекрасны.

Образы в цветочных платьях показали участницы «Мисс Минск» – новая «зелёная» фотосессия на конкурсе-16

Что говорят сами участницы о съемке и своих образах – смотрите видео.

# Мисс Минск # Конкурс красоты

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