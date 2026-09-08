Новости по тегу #Государственная политика в сфере промышленности

В Беларуси взят курс на масштабное развитие промышленности. Акцент – на автоматизации производства, внедрении роботизированных систем.
Как развивается индустриальный комплекс столицы и за счет сего обеспечивается технологический суверенитет? Какая стратегия заложена в будущее минской промышленности? Об этом поговорили с гостем.
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям легпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры.
Экспозиция под названием «Мягкая сила Беларуси» открылась 11 июня.
Здесь будут не только сохранять историю, но и готовить специалистов для одной из стратегических отраслей страны.
«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе, как минимум, хотя бы 8 часов надо работать», – отметила Татьяна Лугина.
Известно, что в ходе визита руководитель Госкомвоенпрома Беларуси проведет серию встреч и переговоров с топ-менеджментом ведущих мировых компаний и главами иностранных делегаций.
«Конкуренты наступают на пятки, добавляют мелочи в свои машины, в сельхозпредприятия, комбайны, кто-то открывает сборочные производства, инвестируют, идут вперед. И здесь важно не отставать».
Предприятия машиностроения демонстрируют достойные результаты.
В преддверии Дня машиностроителя в Минске состоялась торжественная церемония награждения.
Машиностроение, техника агропрофиля и сырьевая продукция – география поставок скорректирована с учетом реалий, в которых сегодня развивается мир.
«Надо не только производить топливо, бензин, ракетное топливо, мазуты, которые остаются, хотя их уже немного. Это топливная составляющая. Но у нефтепереработки есть еще нефтехимическая составляющая – это будущее, особенно развитие малотоннажной химии», – считает Президент.
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