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Новости по тегу #Государственная политика в сфере промышленности

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство
08 сентября 2026 14:46

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение
21 августа 2026 14:30

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение

В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности
14 июля 2026 18:55

В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ
12 июня 2026 16:49

Лучшие образцы белорусской легкой промышленности представили в павильоне на ВДНХ

Историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси открылся в Смолевичском районе
09 июня 2026 17:06

Историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси открылся в Смолевичском районе

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»
07 июня 2026 17:44

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Белорусская делегация примет участие в выставке оборонной и аэрокосмической отраслей в ОАЭ
17 ноября 2025 07:12

Белорусская делегация примет участие в выставке оборонной и аэрокосмической отраслей в ОАЭ

Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки
19 октября 2025 17:41

Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%
28 сентября 2025 07:51

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли
25 сентября 2025 07:40

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли

Свыше 250 слушателей и 35 спикеров – в Минске обсуждают пути развития промышленного комплекса Беларуси
20 мая 2025 10:43

Свыше 250 слушателей и 35 спикеров – в Минске обсуждают пути развития промышленного комплекса Беларуси

Лукашенко потребовал к 2030-му «достать и положить» 40 новых видов нефтехимической продукции
04 марта 2025 17:35

Лукашенко потребовал к 2030-му «достать и положить» 40 новых видов нефтехимической продукции