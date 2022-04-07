В Беларуси приостанавливают платежи недружественным иностранным резидентам

Документ направлен на защиту национальных предприятий и организаций от списания с их счетов задолженностей по требованиям западных резидентов, которые в свою очередь не исполняют собственные обязательства и вводят в отношении Беларуси санкции. Также банки обязаны отказывать таким резидентам в платежных требованиях без согласия на оплату самого плательщика.