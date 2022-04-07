В Беларуси приостанавливают платежи недружественным иностранным резидентам

Новости Беларуси. Беларусь приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал 7 апреля глава государства.
Новости Беларуси. Беларусь приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал 7 апреля глава государства.
Документ направлен на защиту национальных предприятий и организаций от списания с их счетов задолженностей по требованиям западных резидентов, которые в свою очередь не исполняют собственные обязательства и вводят в отношении Беларуси санкции. Также банки обязаны отказывать таким резидентам в платежных требованиях без согласия на оплату самого плательщика.
Кроме того, с этого дня перед отдельными иностранными кредиторами Беларусь будет исполнять обязательства в белорусских рублях по официальному курсу на дату платежа. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства и Нацбанка.