Бузовский: без понятия ценности, стратегии развития общества не происходит процесс формирования госслужащего

Олег Лепешенков, СТВ: Вы являетесь участником масштабного юбилейного форума, который объединяет усилия государства, церкви и общества в осмыслении важных актуальных проблем, в том числе ценностей. А есть ли место в стенах Академии управления священнослужителям среди преподавателей или студентов?

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я с удовольствием принимаю участие в Рождественских чтениях по причине того, что это на самом деле знаковое событие, знаковое событие для страны, для людей, которые думают не ситуативно, а думают о перспективе развития общества, о перспективе развития государства.

И, естественно, когда мы говорим о перспективе развития государства, для Академии управления Президента Республики Беларусь, это неотъемлемая составляющая этих процессов, потому что здесь готовятся государственные управленцы, не только госслужащие. Это люди, которые работают и во всех управленческих нишах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.

Естественно, без такого понятия, как ценности, стратегия развития общества, этого процесса формирования государственного служащего не происходит. Совместная деятельность православной церкви, совместная деятельность с общественными организациями, которые призваны формировать и развивать те ценности, которые позволили нам жить на протяжении уже 80 лет (это впервые за всю историю), у нас такого не было на этой земле. 80 лет мы живем в мире.