Что за «нарядное» здание стоит в центре Климовичей? Рассказываем историю особняка Мещерских

Познакомимся с краем, где мед испокон веков лился рекой, а его бочонки даже поставляли к императорскому двору. А еще здесь проходит знаменитый детский фестиваль «Золотая пчелка»! На что еще посмотреть и чему удивиться, рассказали в программе «Путевка BY». В стиле Морозко, или сказка наяву! Знакомство с Климовичами начинаем с былого особняка Мещерских. Шедевр деревянной архитектуры – главная изюминка города. Нарядное здание в псевдорусском стиле возвели в 1867 году. Словно резная игрушка!

Николай Мещерский, предводитель дворянства Мстиславского уезда, подарил чудесное имение своей дочери Марии. Она была учительницей французского языка в женской гимназии. При ней дом стал центром светской жизни. Здесь собирались артисты и художники, устраивали балы и высокие приемы.

Олеся Кузьменкова, директор Климовичского районного краеведческого музея:

В музее имеется историческая реконструкция чайной комнаты Марии Николаевны Мещерской. Прожила в этом доме до революции, и советская власть не стала с ней церемониться. Бедную княгиню выселили из этого дома в небольшую крестьянскую избу, где она умерла и сегодня похоронена на городском кладбище. Анастасия Макеева, корреспондент:

Дом – легенда. Интересно, есть ли у вас тут приведения, что-то в таком роде? Олеся Кузьменкова:

Когда у нас старое здание было, многие наши сотрудники слышали и некоторые звуки, думали, что оно тут находится. Я думаю, она, как хозяйка этого дома, должна находиться с нами. Эти антикварные предметы – все они конца XIX века. Очень интересный креденс у нас здесь представлен, можно окунуться в ту атмосферу.