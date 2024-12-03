Что за «нарядное» здание стоит в центре Климовичей? Рассказываем историю особняка Мещерских
Познакомимся с краем, где мед испокон веков лился рекой, а его бочонки даже поставляли к императорскому двору. А еще здесь проходит знаменитый детский фестиваль «Золотая пчелка»! На что еще посмотреть и чему удивиться, рассказали в программе «Путевка BY».
В стиле Морозко, или сказка наяву! Знакомство с Климовичами начинаем с былого особняка Мещерских. Шедевр деревянной архитектуры – главная изюминка города. Нарядное здание в псевдорусском стиле возвели в 1867 году. Словно резная игрушка!
Николай Мещерский, предводитель дворянства Мстиславского уезда, подарил чудесное имение своей дочери Марии. Она была учительницей французского языка в женской гимназии. При ней дом стал центром светской жизни. Здесь собирались артисты и художники, устраивали балы и высокие приемы.
Олеся Кузьменкова, директор Климовичского районного краеведческого музея:
В музее имеется историческая реконструкция чайной комнаты Марии Николаевны Мещерской. Прожила в этом доме до революции, и советская власть не стала с ней церемониться. Бедную княгиню выселили из этого дома в небольшую крестьянскую избу, где она умерла и сегодня похоронена на городском кладбище.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Дом – легенда. Интересно, есть ли у вас тут приведения, что-то в таком роде?
Олеся Кузьменкова:
Когда у нас старое здание было, многие наши сотрудники слышали и некоторые звуки, думали, что оно тут находится. Я думаю, она, как хозяйка этого дома, должна находиться с нами. Эти антикварные предметы – все они конца XIX века. Очень интересный креденс у нас здесь представлен, можно окунуться в ту атмосферу.
С родом Мещерских связано немало легенд. Говорили, что в семье хранилась карта Смоленской губернии, на которой было указано, где спрятан сундук с драгоценностями. Среди реликвий была нить черного жемчуга. Нашли ларец или нет – тайна за семью печатями. После революции в усадьбе расположился комитет партии большевиков. В годы войны немцы устроили казино, а после прописались школы. С 1984 года стал действовать краеведческий музей. Недавно к Дожинкам прошла реставрация. Жемчужину демонтировали и воссоздали на том же месте точь-в-точь.
Подробности в видео.