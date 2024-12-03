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На Климовщине – 96 памятников археологии. Узнали о самых интересных

03 декабря 2024 10:59
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Познакомимся с краем, где мед испокон веков лился рекой, а его бочонки даже поставляли к императорскому двору. А еще здесь проходит знаменитый детский фестиваль «Золотая пчелка»! На что еще посмотреть и чему удивиться, рассказали в программе «Путевка BY».

На Климовщине – 96 памятников археологии. Узнали о самых интересных-2

Зов предков, или потомки радимичей. На Климовщине – 96 памятников археологии. Любители истории оценят уникальные находки. Особый интерес представляют зуб шерстистого носорога, бивень мамонта, клад медных монет из деревни Милославичи, керамический сосуд бронзового века и каменные топоры. 

На Климовщине – 96 памятников археологии. Узнали о самых интересных-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Вместе с вашими звуками переносимся в белорусские джунгли. Расскажите, чем богата природа Климовщины? 

Олеся Кузьменкова, директор Климовичского районного краеведческого музея:
На территории района более 40 видов рек и ручьев. Наиболее крупные – это реки Ипуть, Лобжанка. Есть у нас криницы, которые являются целебными. Район богат на добычу полезных ископаемых. Вообще, зал природы очень популярен у детей. Зал наполнен интерактивом, мы можем и послушать их. 

Анастасия Макеева:
За красивыми снимками куда посоветуете подъехать?

Олеся Кузьменкова:
У нас есть такие карьеры, еще их называют белорусские Мальдивы. 

Подробности в видео.

# Туризм # История # Музеи # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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