Лукашенко: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться

Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Очень многим надо бы понять, что больше нет места исключительно личным интересам. Речь о тех, кто оторвался от земли в погоне за высоким заработком. Александр Лукашенко сегодня вновь поднял вопрос о зарплатах владельцев и руководителей крупных торговых сетей, которые забыли о принятых нормах, не говоря уже о справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Великие» деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей – продавцов – надо довести: 800 или 1 000 рублей – ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч – зарплата у этих так называемых владельцев. Хочу обратиться к журналистам. Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты. Мне написали так, что даже через лупу не рассмотришь. Тем не менее специалисты мне дали информацию. Я хотел бы ее изложить, чтобы было что обсуждать. Вы знаете, что коэффициент у руководителя, хозяина должен быть максимум 1 к 8. Так? Однако в отдельных торговых сетях данные требования не выполняются. Например, «БелВиллесден» – коэффициент составил аж 67. Может не так? Вы мне потом скажите. Если там средняя зарплата у работников 1 000 долларов, к примеру, то начальник получает 67 тысяч. «Евроторг» – почти в 42 раза, «Доброном» – в 12 раз. И так далее. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?

Алена Сырова:

За четыре месяца с нуля систему трудно выстроить и уж точно не стоит бетонировать. Но есть и те моменты, в которых не так чтобы и преуспели. Глава государства затронул чувствительную тему стабилизационных фондов. Она витает в воздухе последние пару лет. Но все никак не достигнем желаемого результата. Лукашенко – правительству: если мы опять начнем есть египетскую картошку – пеняйте на себя. Читайте здесь.

Алена Сырова:

Экспортировать излишки можно, даже импортировать товары можно, нельзя перегибать и пытаться навариться. Нужно искать баланс и наиболее выгодный для нас, белорусов, вариант.