Лукашенко: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться
Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Очень многим надо бы понять, что больше нет места исключительно личным интересам. Речь о тех, кто оторвался от земли в погоне за высоким заработком. Александр Лукашенко сегодня вновь поднял вопрос о зарплатах владельцев и руководителей крупных торговых сетей, которые забыли о принятых нормах, не говоря уже о справедливости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Великие» деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей – продавцов – надо довести: 800 или 1 000 рублей – ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч – зарплата у этих так называемых владельцев. Хочу обратиться к журналистам. Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты.
Мне написали так, что даже через лупу не рассмотришь. Тем не менее специалисты мне дали информацию. Я хотел бы ее изложить, чтобы было что обсуждать. Вы знаете, что коэффициент у руководителя, хозяина должен быть максимум 1 к 8. Так? Однако в отдельных торговых сетях данные требования не выполняются. Например, «БелВиллесден» – коэффициент составил аж 67. Может не так? Вы мне потом скажите. Если там средняя зарплата у работников 1 000 долларов, к примеру, то начальник получает 67 тысяч. «Евроторг» – почти в 42 раза, «Доброном» – в 12 раз. И так далее. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?
Алена Сырова:
За четыре месяца с нуля систему трудно выстроить и уж точно не стоит бетонировать. Но есть и те моменты, в которых не так чтобы и преуспели. Глава государства затронул чувствительную тему стабилизационных фондов. Она витает в воздухе последние пару лет. Но все никак не достигнем желаемого результата.
Лукашенко – правительству: если мы опять начнем есть египетскую картошку – пеняйте на себя. Читайте здесь.
Алена Сырова:
Экспортировать излишки можно, даже импортировать товары можно, нельзя перегибать и пытаться навариться. Нужно искать баланс и наиболее выгодный для нас, белорусов, вариант.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир начали переделивать, мир начали по-новому переформатировать, он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, каким был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы участники этой дележки, на которых нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира – вопрос. Что делать нам в этой ситуации? Надо пройти аккуратно этот период, сохранить себя. А сохраним только тогда, когда будет внутренняя стабильность. Люди наши все понимают. И война там, и где-то инфляция сюда завозится. И в пандемию весь мир, в отличие от нас, остановился. А деньги с вертолета, помните, разбрасывали. И я тогда предупреждал вас, что мы столкнемся с инфляцией. И эта внешняя инфляция идет к нам. Ну и этим же воспользовались наши. Подробности.
Моя задача (и ваша в том числе) – контроль за процессами, которые происходят в рамках нашей Беларуси. Пищи для обсуждения больше чем достаточно. Мужики, я вас просто предупреждаю. Отступления от этого быть не может. В этом суть нашей политики – справедливость.
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