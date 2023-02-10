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Президент Беларуси о ценах: я не отступлю, придётся вводить железную дисциплину

10 февраля 2023 17:55
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Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования. А инфляция в 2023 году не должна превысить 7-8 %. Президент также поднял тему цен на импорт. Завозные товары должны быть по карману белорусам. И контроль должен быть жестким. Поручение Президента, чтобы у отечественных производителей и импортеров были равные условия.

Президент Беларуси о ценах: я не отступлю, придётся вводить железную дисциплину-1

Алена Сырова, СТВ:
За эти месяцы работы по новым правилам существенно никто не потерял, хотя как только меры, как их назвал премьер-министр, нетрадиционные стали вступать в силу, пугали и дефицитом, и тем, что все откажутся работать с Беларусью и в Беларуси. Но как бы не так.

Президент Беларуси о ценах: я не отступлю, придётся вводить железную дисциплину-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы не договоримся, мягкой силой не заставим товаропроизводителей и торговлю, осознав ситуацию, включиться и сделать правильно, нам очень сложно будет, почти невозможно. Но я не отступлю. Значит, придется вводить железную дисциплину. Для экономик это не всегда правильно, потому что где-то чуть-чуть недосмотрел, перегнул, ручное управление не всегда хорошо, лучше, как Снопков говорит, донастроим. Ну хорошо, давайте донастраивать. Но надо приглашать, хотя бы основных приглашать и говорить: «Ребята, вот колея, сюда нельзя и сюда, а вот тут давайте договариваться». Нет, не договариваться. Правительство ни с кем не должно договариваться. Оно должно управлять процессом.

Так что, как говорится, выбор за вами. Или договариваться, или быть поставленными перед фактом.

Президент Беларуси о ценах: я не отступлю, придётся вводить железную дисциплину-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Система выработана, она действует, она не привела к негативным эффектам ни для бизнеса, ни для торговли. Она не является догматичной, открыта для модификаций. И уже в ближайшее время первый вице-премьер правительства по поручению Президента проведет расширенную встречу с участниками рынка, с руководством и собственниками предприятий торговли, торговых сетей. Чтобы еще раз впитать информацию, которую, может быть, мы пока не видим. Или те тенденции, которые, допустим, предполагают они, но еще пока мы в правительстве их не усматриваем. Поэтому живой абсолютно, откровенный разговор состоится. По итогам него, если будет необходимо, будут выработаны дополнительные меры. Если будет необходимо.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Роман Головченко # Фотофакт

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