Президент Беларуси о ценах: я не отступлю, придётся вводить железную дисциплину

Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования. А инфляция в 2023 году не должна превысить 7-8 %. Президент также поднял тему цен на импорт. Завозные товары должны быть по карману белорусам. И контроль должен быть жестким. Поручение Президента, чтобы у отечественных производителей и импортеров были равные условия.

Алена Сырова, СТВ:

За эти месяцы работы по новым правилам существенно никто не потерял, хотя как только меры, как их назвал премьер-министр, нетрадиционные стали вступать в силу, пугали и дефицитом, и тем, что все откажутся работать с Беларусью и в Беларуси. Но как бы не так.