Прямой эфир

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя

10 февраля 2023 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начинается новый этап ценообразования. Проблемы формирования цен и выполнение поручений главы государства по их регулированию обсудили на большом совещании у Президента. Это очередной этап планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: даже если кто-то понизил цены – ничего страшного. Рентабельность и сейчас не низкая. Подробности.  

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя-1

Острая полемика длилась несколько часов. Ручное регулирование эффективнее рыночных отношений. Пробелы и проблемы можно устранить. Как пример, невостребованность стабфондов. Белорусские яблоки и картошка лежат в хранилищах. Хозяйства несут убытки на содержание продукции, а торговля не спешит брать ее на реализацию.  

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:  
Сегодня все же в конечном итоге мы должны достичь торгового соглашения с торговыми сетями.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я спрашиваю: ваши предложения?  

Юрий Шулейко:  
Жесткое заключение договоров: мы производим – они выбирают.  

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя-7

Александр Лукашенко:  
Так мы это по осени решили.  

Юрий Шулейко:  
Но, к сожалению, этот факт сегодня – мы декларируем – выполняется лишь отчасти.  

Александр Лукашенко:  
Пусть реализовывают на экспорт. А если будут полки голые или египетскую картошку опять будете продавать?  

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя-10

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Голых полок нет. Именно поэтому, я откровенно скажу, это было мучительно: добиться закладки в стабфонды под полный объем. Эта задача решалась в прошлом году – к сожалению, она не была полностью решена – и в этом году. Но в этому году я цифру назвал, на треть они приросли. Сделать 100 %, в сентябре расписать все объемы, кто почем выкупает, невозможно. Это стабилизационные фонды, а не директивное распределение овощей по стране.  

Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя-13

Александр Лукашенко:  
Мужики, я просто хочу губернаторов предупредить и мэра Минска: не дай бог это все через месяц вылезет и мы начнем опять есть египетскую картошку, а «бульбаши» своей не будут видеть по нормальным ценам – пеняйте на себя. Будете есть этот стабфонд вместе с правительством вы. Я не собираюсь вас учить, что делать. Вы положили в резерв эти объемы, заключите с торговлей, обеспечьте хотя бы на своей территории, в области своими продуктами. И чтобы она была конкурента с импортом, чтобы импорт вообще не мог и близко с вами конкурировать. Потому что лучшей картошки, капусты, моркови и лука, чем из своей земли, где мы родились и живем, быть не может.  

Президент Беларуси: никакой демократии и прав человека на Западе нет!  

Президент подчеркнул, что в вопросах экономики есть понимание со стороны белорусского общества. В мире непростая ситуация: в соседних странах военный конфликт, Европа приходит в себя после пандемии, а так называемые вертолетные деньги – причина внешней инфляции, которая сказалась на Беларуси.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция
10 февраля 2023 15:35

У смолевичских спасателей есть даже пушистый четвероногий коллега. Показываем, как оснащена станция

Брестские десантники получили более 40 новых единиц боевой техники
10 февраля 2023 15:28

Брестские десантники получили более 40 новых единиц боевой техники

В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу
10 февраля 2023 15:24

В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу