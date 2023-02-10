Лукашенко – правительству: если мы опять начнём есть египетскую картошку – пеняйте на себя

Новости Беларуси. В Беларуси начинается новый этап ценообразования. Проблемы формирования цен и выполнение поручений главы государства по их регулированию обсудили на большом совещании у Президента. Это очередной этап планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: даже если кто-то понизил цены – ничего страшного. Рентабельность и сейчас не низкая. Подробности.

Острая полемика длилась несколько часов. Ручное регулирование эффективнее рыночных отношений. Пробелы и проблемы можно устранить. Как пример, невостребованность стабфондов. Белорусские яблоки и картошка лежат в хранилищах. Хозяйства несут убытки на содержание продукции, а торговля не спешит брать ее на реализацию.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Сегодня все же в конечном итоге мы должны достичь торгового соглашения с торговыми сетями. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я спрашиваю: ваши предложения? Юрий Шулейко:

Жесткое заключение договоров: мы производим – они выбирают.

Александр Лукашенко:

Так мы это по осени решили. Юрий Шулейко:

Но, к сожалению, этот факт сегодня – мы декларируем – выполняется лишь отчасти. Александр Лукашенко:

Пусть реализовывают на экспорт. А если будут полки голые или египетскую картошку опять будете продавать?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Голых полок нет. Именно поэтому, я откровенно скажу, это было мучительно: добиться закладки в стабфонды под полный объем. Эта задача решалась в прошлом году – к сожалению, она не была полностью решена – и в этом году. Но в этому году я цифру назвал, на треть они приросли. Сделать 100 %, в сентябре расписать все объемы, кто почем выкупает, невозможно. Это стабилизационные фонды, а не директивное распределение овощей по стране.