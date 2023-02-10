Президент Беларуси: никакой демократии и прав человека на Западе нет!

Новости Беларуси. Выполнение поручений по снижению цен на потребительские товары обсуждают на совещании у Президента, и это один из этапов планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что в вопросах экономики есть понимание со стороны белорусского общества. В мире непростая ситуация: в соседних странах военный конфликт, Европа приходит в себя после пандемии, а так называемые вертолетные деньги – причина внешней инфляции, которая сказалась на Беларуси. Президент интересовался тем, как функционирует система контроля за ценообразованием и инфляцией внутри страны. Притом глава государства подчеркнул, что так называемый свободный рынок уничтожен теми, кто его проповедовал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Все мы привыкли к тому, что «демократия и свободный рынок спасут мир». Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это к нам пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека – читай: что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю, а потом 2020-й год. Помните? Вот и вся демократия. Соединенные Штаты Америки нас упрекали в том, что выборы неправильно провели. Там тоже причиной неурядиц и столкновений явились результаты выборов. Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый: застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Но за что же нас тогда осуждали?

Яркий пример с параллелью. Второй пример, еще более важный для рыночников. Если рынок регулируется спросом и предложением. Есть предложение – есть спрос. Так, Николай Геннадьевич [Снопков], нас учили? Тогда почему несколько дней назад в три этапа закончили процесс удушения Российской Федерации и нас заодно, чтобы санкции не обошли россияне через нас. Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации? И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика! Хочу, чтобы вы понимали, что мое требование остается неизменным. Этим самым – двумя примерами, а их масса – я вам доказал, что никакой демократии у них нет, никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Они действуют исключительно в собственных интересах. Ну так давайте и мы, насколько это возможно, будем соблюдать свои интересы – нашего народа. В социальном государстве, где все для народа.

Президент также поднял тему цен на импорт. Завозные товары должны быть по карману белорусам. И это должно быть под жестким контролем. Поручение Президента, чтобы у отечественных производителей и импортеров были равные условия.