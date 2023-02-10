Лукашенко: обуздать цены непросто, мы должны использовать преимущества нашей диктатуры

Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования. А инфляция в 2023 году не должна превысить 7-8 %. Президент также поднял тему цен на импорт. Завозные товары должны быть по карману белорусам. И контроль должен быть жестким. Поручение Президента, чтобы у отечественных производителей и импортеров были равные условия.

Алена Сырова, СТВ:

Четыре месяца назад практически тем же составом во Дворце Независимости собирались на одно из самых резонансных совещаний прошедшего 2022 года. Экономический блок правительства тогда держал ответ за заоблачно высокий прогноз на годовую инфляцию на уровне 19 %, а все остальные чиновники, контролеры и ответственные от главы государства узнавали о неоправданно быстром росте цен на продукты и товары. Хотя как сказать… Оправдание всегда можно найти, но в случае с Президентом Беларуси так не прокатывает. Особенно если речь идет о несправедливости. А она, чего уж, была.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, а равно и контроля за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы. Я понимаю, что обуздать цены, когда в их разнузданности заинтересованы миллионы людей, весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, как раз мы должны это использовать. Организации торговли по-прежнему допускают нарушения законодательства в области ценообразования. И это на фоне проверок, по результатам которых более 100 субъектов торговли и должностных лиц привлечены к ответственности и по фактам необоснованного повышения цен возбуждено пять десятков уголовных дел. Складывается впечатление, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли устранилось от своей непосредственной работы, особенно в регионах. Через запятую я должен назвать и депутатов, и контролеров. Не только Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Если кто-то хочет на это министерство сбросить решение этой задачи, считайте, что вы ее провалили. Одно министерство с этим не справится. Это задача от министра до премьер-министра, всего правительства. И не забывайте, я губернаторов не зря пригласил. И тогда, и сейчас. Без вас мы вообще не решим эту проблему. Многое можно сегодня списать на санкции, на давление, на войны и прочее. Можно и не списывать. Действительно, это одна из причин того, что происходит у нас внутри страны. Но это не причина, чтобы все свалить в одну кучу и сказать: мы тут ни при чем. Оказывается, причем, и практика за четыре месяца показала, что причем. Когда взяли под контроль цены, в среднем они опустились почти на 3 %. И никто не умер.