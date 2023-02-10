Лукашенко: даже если кто-то понизил цены – ничего страшного. Рентабельность и сейчас не низкая

Новости Беларуси. Выполнение поручений по снижению цен на потребительские товары обсуждают на совещании у Президента, и это один из этапов планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценообразование продолжает оставаться в поле зрения главы государства. 10 февраля Александр Лукашенко выяснил, как выполняются прежние поручения и наметил следующие шаги. Зачастую ценник является не только экономическим нарративом, но прежде всего отражением политики государства. Либо она социально-ориентированная, либо работает по правилам капитализма. Александр Лукашенко обратил внимание на факты и привел конкретные примеры, чтобы в умах у «продвинутых» экономистов не бродили разного рода очень удобные для них шальные мысли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не ставил задачу снижения цен, хотя с испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного. Рентабельность и прибыльность предприятий оставалась на очень высоком уровне. Она и сейчас не низкая. Систему регулирования (скажем прямо – сдерживания цен) разрабатывали всем миром: парламент, правительство, Комитет государственного контроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие, правоохранительные органы. Передо мной результаты мониторинга. Я об этом еще скажу. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В IV квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2 %. То есть произошло снижение цен, или откат.