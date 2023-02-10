Лукашенко: даже если кто-то понизил цены – ничего страшного. Рентабельность и сейчас не низкая

Новости Беларуси. Выполнение поручений по снижению цен на потребительские товары обсуждают на совещании у Президента, и это один из этапов планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выполнение поручений по снижению цен на потребительские товары обсуждают на совещании у Президента, и это один из этапов планомерной работы по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ценообразование продолжает оставаться в поле зрения главы государства. 10 февраля Александр Лукашенко выяснил, как выполняются прежние поручения и наметил следующие шаги. Зачастую ценник является не только экономическим нарративом, но прежде всего отражением политики государства. Либо она социально-ориентированная, либо работает по правилам капитализма. Александр Лукашенко обратил внимание на факты и привел конкретные примеры, чтобы в умах у «продвинутых» экономистов не бродили разного рода очень удобные для них шальные мысли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не ставил задачу снижения цен, хотя с испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного. Рентабельность и прибыльность предприятий оставалась на очень высоком уровне. Она и сейчас не низкая. Систему регулирования (скажем прямо – сдерживания цен) разрабатывали всем миром: парламент, правительство, Комитет государственного контроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие, правоохранительные органы. Передо мной результаты мониторинга. Я об этом еще скажу. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В IV квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2 %. То есть произошло снижение цен, или откат.
Сегодня я пригласил вас в таком широком составе, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную мной задачу – инфляция не более 7-8 % за текущий год. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году. Какие недостатки работы ответственных за цены виды на данном этапе? Во-первых, розничные цены снижаются преимущественно за счет торгового звена, в то время как индекс цен производителей продолжает расти. В этом надо серьезно разобраться. Я отлично понимаю, что любая система мер регулирования – это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов, то есть не все зависит от нас в стране. Но я и не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача (и ваша в том числе) – контроль за процессами, которые происходят в рамках нашей Беларуси. Иногда позитивное изменение допустимо ускорить, что называется, вручную. Вот этим мы сегодня и займемся.
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