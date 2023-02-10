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Азарёнок про обещанный отчёт Тихановской: «Змагары, как дела? Вас снова обманули»

10 февраля 2023 18:37
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы помним, что было 9 августа, когда у нас был прекрасный форум патриотических сил. А у них был литовский шабаш ведьм. Они там решили, что будут аб’яднацца. І столькі надзей! Вся эта дегенеративная шобла стояла, крычала пра жывога белага гуся, хлопала. Но был один момент, что они пообещали ровно через полгода зрабіць справаздачу.

Азарёнок про обещанный отчёт Тихановской: «Змагары, как дела? Вас снова обманули»-1

Но идет война, наша страна под угрозой утраты суверенитета. И я согласна с Пал Палычем: время действовать. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, сроком на шесть месяцев, для последующего согласования их будущим представительным органом.

Григорий Азаренок:
Змагары, как дела? Вас снова обманули. Как у змагаров дела?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я не знаю. У них надо спрашивать, как у них дела. Плохо у них дела, как у шведов под Полтавой, как у генерала Паулюса под Сталинградом.

Азарёнок про обещанный отчёт Тихановской: «Змагары, как дела? Вас снова обманули»-4

Григорий Азаренок:
А они помнят, что им обещали справаздачу праз паўгода? Вчера они какую-то бумажку написали.

Евгений Пустовой:
Мне кажется, прозревшие люди уже пишут покаянные письма в Генеральную прокуратуру. Какая им справаздача? Родина ждет. Такое ощущение, что это какой-то сюрреализм, они играют в президентов, политиков, еще во что-то. Сколько их там? Там надо лечить. Я понимаю, что в Литве платная медицина и там не помогут. У нас могут помочь, допустим, в Новинках.

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# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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