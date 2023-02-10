Азарёнок про обещанный отчёт Тихановской: «Змагары, как дела? Вас снова обманули»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы помним, что было 9 августа, когда у нас был прекрасный форум патриотических сил. А у них был литовский шабаш ведьм. Они там решили, что будут аб’яднацца. І столькі надзей! Вся эта дегенеративная шобла стояла, крычала пра жывога белага гуся, хлопала. Но был один момент, что они пообещали ровно через полгода зрабіць справаздачу.
Но идет война, наша страна под угрозой утраты суверенитета. И я согласна с Пал Палычем: время действовать. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, сроком на шесть месяцев, для последующего согласования их будущим представительным органом.
Григорий Азаренок:
Змагары, как дела? Вас снова обманули. Как у змагаров дела?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я не знаю. У них надо спрашивать, как у них дела. Плохо у них дела, как у шведов под Полтавой, как у генерала Паулюса под Сталинградом.
Григорий Азаренок:
А они помнят, что им обещали справаздачу праз паўгода? Вчера они какую-то бумажку написали.
Евгений Пустовой:
Мне кажется, прозревшие люди уже пишут покаянные письма в Генеральную прокуратуру. Какая им справаздача? Родина ждет. Такое ощущение, что это какой-то сюрреализм, они играют в президентов, политиков, еще во что-то. Сколько их там? Там надо лечить. Я понимаю, что в Литве платная медицина и там не помогут. У нас могут помочь, допустим, в Новинках.
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