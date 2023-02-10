Азарёнок про обещанный отчёт Тихановской: «Змагары, как дела? Вас снова обманули»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы помним, что было 9 августа, когда у нас был прекрасный форум патриотических сил. А у них был литовский шабаш ведьм. Они там решили, что будут аб’яднацца. І столькі надзей! Вся эта дегенеративная шобла стояла, крычала пра жывога белага гуся, хлопала. Но был один момент, что они пообещали ровно через полгода зрабіць справаздачу.