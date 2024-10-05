Лукашенко – аграриям: вы не просто продовольственная безопасность, вы опора нашей страны!

Цена хлеба сегодня в мире на историческом максимуме. И мы вовсе не о цифрах на ценниках в магазине. Мы о ценности продукта номер один и политическом смысле этого на самом деле бесценного ресурса. Быть с хлебом – значит быть суверенным. И это наше оружие на мировой санкционной войне. А продовольственная безопасность, если хотите, – гарантия того, что твое государство окажется не по зубам мировым хищникам. Эту формулу белорусы усвоили еще в начале независимого пути. Она для нашего лидера всегда была аксиомой.

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi». Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 96-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну. А фирменные белорусские «Дажынкi» стали своеобразным гимном крестьянам. Каждый год фестиваль меняет столицу, преображая города и поселки. Это аутентичный, очень добрый и теплый национальный проект, который превратился в ежегодный марафон искренней благодарности человеку труда. Вот и сегодня в Микашевичах глава государства поклонился сельчанам. Брестский регион в нынешнем году первым начал и завершил уборочную кампанию, заготовив почти 2 миллиона тонн зерна. Микашевичи стали еще одной из локаций в рабочей поездке Александра Лукашенко на юг Беларуси. Сегодня Президент вновь вернулся к программе возрождения Полесья. Эту задачу глава государства назвал первостепенной на ближайшую пятилетку. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Дажынкi», Полесье, Беларусь. Это смысловой семантический ряд нашей государственности. Именно отсюда, с Полесья, и началось шествие фестиваля хлеборобов. Теперь у «Дажынак» совсем другой, современный вид, как и у нашей аграрной отрасли. И, образно говоря, если раньше урожай складывали в телеги, то сейчас в такие машинные гиганты. Кто-то это связывает с тем, что губернатор Брестчины в прошлом руководил БЕЛАЗом. Но здесь все намного глубиннее, потому что белорусские хлеборобы и есть гиганты нашей страны. «Дажынкi» уже давно не корпоративный праздник. Это торжество созидательного труда. А еще этнографический и культурный фестиваль. Код хлеба – один из национальных смыслов.

Михаил Страпко, директор ОАО «Видомлянское» Каменецкого района:

Хлеб тысячелетиями был самым главным, и хлеб останется, я уверен как аграрий, всегда самым главным критерием для села.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Мы первые начали уборку, закончили первые уборку. Работы уже осенние завершаем. Ну, конечно, это результат не только вложений определенных материальных ресурсов, но в первую очередь это часть души аграриев, это их великое трудолюбие и, конечно, природная мудрость. Столица областных «Дажынак» Брестчины – Микашевичи – является столицей отечественного гранита. Именно твердость белорусского крестьянина и нашего политического пути помогли сохранить страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более четверти века назад здесь, на Полесье, прошел первый в истории суверенной Беларуси республиканский праздник «Дажынкі». Это было в 1996 году. В прошлом веке. Время было очень сложное. Обвал экономики. Про село говорить нечего вообще – полное обнищание. Мы не знали, что делать, куда идти, каким путем идти. Словом, разброд и шатания. Кто постарше, должен помнить, что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там. И у нас было два варианта. Или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее, или всем очутиться в этой пропасти и погибнуть. Не глядя ни на что, вы помогали мне, совсем еще «зеленому» Президенту, и ваша поддержка, ваша вера всегда меня вдохновляли. И мы не согнулись. Мы выстояли. Как бы пафосно это ни звучало, именно крестьянин тогда спас страну. И во славу человека труда мы провели первые «Дажынкі». Фестиваль стал гимном труженикам села, тяжелому, благородному крестьянскому труду, и этой традиции мы следуем до сих пор. Высокие урожаи на белорусских полях – это драйвер роста для всей страны. Один крестьянин обеспечивает работой десять горожан. А село – это не только экономика. Это нарратив белорусской национальной мысли.

Александр Лукашенко:

Без хлеба не будет никаких песен. Ничего не будет. Жизнь доказала, что мы абсолютно правильно выбрали стратегию – определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Основной приоритет. Вы не просто продовольственная безопасность, вы опора нашей страны. Подробности. На празднике не только весь цвет аграрной Брестчины, но и руководство промышленных имен страны.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

В позапрошлом году мы установили рекорд 6 тысяч тонн. Это «Крутогорье-Петковичи» в Минском районе. На сегодняшний день уже 6 тысяч тонн – появился механизатор уже и в Брестском регионе на нашем комбайне 2124. Энергонасыщенность сельского хозяйства будет расти. И мы сегодня перестраиваем производство для выпуска более энергонасыщенных машин в большем количестве. Потому что данные машины нужны не только в Республике Беларусь, но и на внешних рынках.