Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Обстановку разнообразят дожди. Днем местами по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди. В начале рабочей недели ночью столбики термометров покажут от +1 по северу до +10 градусов по юго-востоку. По северу не исключены заморозки от 0 до -2. Дневные максимумы составят от +9 до +16 градусов.

Погода в Европе здесь.

В середине недели фон атмосферного давления начнет расти. Кратковременные дожди будут отмечаться местами в западных и центральных районах республики. Ночью воздух прогреется от +1 до +10, днем от +10 до +19 градусов.

Подробный прогноз по стране.