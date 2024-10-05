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Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю

05 октября 2024 15:16
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-2

Обстановку разнообразят дожди. Днем местами по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди. В начале рабочей недели ночью столбики термометров покажут от +1 по северу до +10 градусов по юго-востоку. По северу не исключены заморозки от 0 до -2. Дневные максимумы составят от +9 до +16 градусов. 

Погода в Европе здесь.

В середине недели фон атмосферного давления начнет расти. Кратковременные дожди будут отмечаться местами в западных и центральных районах республики. Ночью воздух прогреется от +1 до +10, днем от +10 до +19 градусов.

Подробный прогноз по стране.

Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-4
Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-5
Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-6
Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-7
Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-8
Ожидаются сильные дожди. Погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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