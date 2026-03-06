В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах

Инновационные технологии для белорусских предприятий. В ближайшие пять лет в нашей стране планируют внедрить около тысячи новых высокотехнологичных разработок в реальный сектор экономики. Сегодня, 6 марта, на заседании коллегии Госкомитета по науке и технологиям обозначили такие планы и озвучили результаты работы за 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, при участии комитета в стране появилось 11 наукоемких производств. Благодаря инновационным разработкам предприятия начали выпуск новой продукции, востребованной в производственном секторе. Например, в Орше освоили технологии производства монолитного твердосплавного инструмента. Успешно завершили год и резиденты технопарков. Объем выпущенной продукции возрос более чем на 20 %. И впервые в стоимостном выражении преодолел отметку в миллиард рублей.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Главой государства определен вектор инновационного развития нашей страны на следующую пятилетку. Наша задача на 2026 год – обеспечить информационное обеспечение для того, чтобы требования главы государства были доведены не только до государственных органов, но и до разработчиков, до наших предприятий обрабатывающей промышленности, вузов, всех, кто создает разработки, которые ложатся в основу инновационного развития страны.

Отметим, только за два месяца 2026 года в госпрограмму инновационного развития включено два новых проекта. Первый будет реализован в промышленном секторе. Речь идет о запуске автоматизированного производства аккумуляторных батарей для автопрома. Второй, ожидается, повысит эффективность предприятия сельхозотрасли. На Солигорской птицефабрике планируют внедрить технологию машинного зрения для сортировки и переработки яиц.