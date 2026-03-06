В Литве планируют отменить выплаты нанятым из Беларуси специалистам

В Литве предложили отменить выплаты на трудоустройство специалистам, приезжающим из Беларуси и России. С такой инициативой выступили депутаты Сейма. Финансовая программа была создана, чтобы привлекать в Литву высококлассных профессионалов, которых не хватает реальному сектору, и включена в Закон о занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2025 году денежную поддержку получили 111 вновь прибывших в Литву сотрудников – среди них 12 белорусов и один россиянин. По данным Службы занятости страны, чаще всего дотации направлялись для трудоустройства специалистов в сфере IT-технологий – аналитиков компьютерных систем, инженеров, программистов и тестировщиков ПО. Однако в этом некоторые депутаты увидели серьезную угрозу безопасности Литвы. Предложение лишить законных выплат наших граждан Сейм рассмотрит уже на ближайшей сессии 10 марта.

Даля Асанавичюте-Гружаускене, депутат Сейма Литвы:

Изменившаяся ситуация в сфере безопасности заставляет нас задуматься об общем положении, в соответствии с которым высококвалифицированные специалисты из враждебных государств могут приезжать в нашу страну. Зачем нам до сих пор искать таланты в Беларуси.

Напомним, непросто с трудоустройством граждан Беларуси и России обстоят дела и в соседней Латвии. Там в начале 2026 года прошла волна увольнений на объектах критической инфраструктуры, включая больницы, СМИ, железную дорогу – под сокращения попали обладатели белорусских и российских паспортов.