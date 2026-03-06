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США попросят КНР сократить закупки российской нефти – WSJ

06 марта 2026 13:50
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США попросят КНР сократить закупки российской нефти – WSJ-0

Министр финансов США Скотт Бессант намерен обсудить с вице-премьером КНР Хэ Лифэном возможное сокращение закупок российской нефти. Об этом сообщает пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американская сторона также планирует убедить Пекин отказаться от иранской нефти и увеличить поставки черного золота и газа из США. Бессант заинтересован в расширении экспорта Boeing и соевых бобов, а также в ослаблении китайского контроля над редкоземельными элементами.

По данным издания, в ответ Китай может поднять вопрос о независимости Тайваня на переговорах лидеров двух стран. Визит президента США Дональда Трампа в Китай запланирован 31 марта – 2 апреля.

Фото: pixabay

# Международная политика

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