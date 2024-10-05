В Париже дождь, в Мадриде умеренно тепло. Погода в Европе

Cвежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
Погода в Беларуси здесь.
Cвежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
Погода в Беларуси здесь.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит 16 градусов в днем. Без существенных осадков встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +15. В Риме 23 со знаком «плюс». В Мадриде также сохраняется умеренное тепло до +27 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.
В Болгарии облачность с прояснениями и с дождем. Температура воздуха достигнет в среднем 19 градусов тепла в дневные часы. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 26 градусов. 26 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге день начнется преимущественно солнечно и до 14 градусов тепла до захода солнца. В Вильнюсе +13, в столице облачно с прояснениями и без существенных осадков. В Варшаву дожди сегодня не настигнут, а воздух прогреется лишь до +13. 15 градусов в Киеве, временами дождь, в Москве облачно с прояснениями, до +14, не обойдется без осадков.