В Париже дождь, в Мадриде умеренно тепло. Погода в Европе

Cвежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». Погода в Беларуси здесь.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит 16 градусов в днем. Без существенных осадков встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +15. В Риме 23 со знаком «плюс». В Мадриде также сохраняется умеренное тепло до +27 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.

В Болгарии облачность с прояснениями и с дождем. Температура воздуха достигнет в среднем 19 градусов тепла в дневные часы. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 26 градусов. 26 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.