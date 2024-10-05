Лукашенко: труженики села спасли эту страну и держат её на своих плечах

Жизнь доказала, что белорусы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Об этом заявил Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник тружеников села принимают Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в 1996 году. Глава государства вспомнил, в каких условиях приходилось тогда жить и бороться за свое будущее. Именно благодаря тем, кто работал на земле, людям труда, удалось сохранить страну. «Дажынкi» стали гимном крестьянам, и, как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня превратился в праздник всей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приехал к вам сюда и планирую побывать во всех областях, чтобы низко поклониться вам и поблагодарить вас, дорогие наши труженики села. Вы не просто продовольственная безопасность, вы опора нашей страны. Вы спасли эту страну и держите ее в самые сложные времена на своих плечах.

Президент отметил еще одну ключевую роль «Дажынак». Каждый год фестиваль меняет столицу праздника, преображая районные и областные центры. Это национальный проект, который трансформировался в масштабную госпрограмму. Как подчеркнул Александр Лукашенко, возрождение села началось именно с «Дажынак».