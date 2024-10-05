Лукашенко вручил труженикам села Брестской области заслуженные награды

Большие надежды Президент связывает именно с Брестской областью, флагманом АПК. За четверть века производство сельхозпродукции в регионе выросло более чем в два раза. Только Брестчина, отметил глава государства, могла бы год кормить всю страну хлебом.

Огромное спасибо за эти наши высокие награды, которые все мы сегодня получили. Это оценка жителей нашей области, всех тех, кто работает сегодня на земле. А вы как никто знаете, насколько сегодня непростой сельский труд. Вы сегодня помогаете нам, поддерживаете нас, подставляете нам свое плечо всегда и во всем. И сегодня благодаря этому меняется наше сельское хозяйство. Оно стало совсем другим. Оно стало с новейшими технологиями, современной техникой. И от этого и от дачи от земли совсем другая сегодня. И условия жизни на селе с каждым годом становятся лучше.

Деревни живут, они развиваются. А самое главное, мы живем в мире и согласии. Спасибо вам и господу Богу, нашей судьбе за то, что именно вы наш Президент, что такого сегодня нет ни у кого. Вы наш, вы настоящий, и мы всегда с вами.