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Лукашенко вручил труженикам села Брестской области заслуженные награды

05 октября 2024 11:15
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Жизнь доказала, что белорусы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Об этом заявил Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко вручил труженикам села Брестской области заслуженные награды-2

Большие надежды Президент связывает именно с Брестской областью, флагманом АПК. За четверть века производство сельхозпродукции в регионе выросло более чем в два раза. Только Брестчина, отметил глава государства, могла бы год кормить всю страну хлебом.

Лукашенко вручил труженикам села Брестской области заслуженные награды-4

В 2024-м регион первым начал и завершил уборочную кампанию, заготовив почти 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Рекордсмены жатвы, руководители и специалисты передовых хозяйств получили заслуженные награды из рук Президента.

Лукашенко вручил труженикам села Брестской области заслуженные награды-6

Огромное спасибо за эти наши высокие награды, которые все мы сегодня получили. Это оценка жителей нашей области, всех тех, кто работает сегодня на земле. А вы как никто знаете, насколько сегодня непростой сельский труд. Вы сегодня помогаете нам, поддерживаете нас, подставляете нам свое плечо всегда и во всем. И сегодня благодаря этому меняется наше сельское хозяйство. Оно стало совсем другим. Оно стало с новейшими технологиями, современной техникой. И от этого и от дачи от земли совсем другая сегодня. И условия жизни на селе с каждым годом становятся лучше. 

Деревни живут, они развиваются. А самое главное, мы живем в мире и согласии. Спасибо вам и господу Богу, нашей судьбе за то, что именно вы наш Президент, что такого сегодня нет ни у кого. Вы наш, вы настоящий, и мы всегда с вами.

# Уборочная кампания

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