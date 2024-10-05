Уникальные иконы и энциклопедия Богородиц. Посетили храм Святой Живоначальной Троицы в Дубровно

В светлый путь. Предлагаем неземной тур для паломников. Храм Святой Живоначальной Троицы в Дубровно – родник силы и гармонии. Духовную крепость возвели в 19 веке из добротного кирпича. В начале 20 столетия достроили колокольню. Дуэт классицизма и местного зодчества завораживает и связывает с небом. Здесь уходит суета и наступает озарение. Судьба оказалась на стороне святыни. И сегодня каждый может прочувствовать особую благодать.

Иерей Александр Козлов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в г. Дубровно:

На территории Дубровно было много храмов, поскольку они были не только объектами культа, но и административными центрами. Там были книги: свидетельства о крещении, браке и смерти.

– Интересно, как складывалась судьба храма? Ведь так много веков прошло.

– В 1812 году здесь были склады. Ну так, по крайней мере, говорят люди.