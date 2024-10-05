Уникальные иконы и энциклопедия Богородиц. Посетили храм Святой Живоначальной Троицы в Дубровно
В светлый путь. Предлагаем неземной тур для паломников. Храм Святой Живоначальной Троицы в Дубровно – родник силы и гармонии. Духовную крепость возвели в 19 веке из добротного кирпича. В начале 20 столетия достроили колокольню. Дуэт классицизма и местного зодчества завораживает и связывает с небом. Здесь уходит суета и наступает озарение. Судьба оказалась на стороне святыни. И сегодня каждый может прочувствовать особую благодать.
Иерей Александр Козлов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в г. Дубровно:
На территории Дубровно было много храмов, поскольку они были не только объектами культа, но и административными центрами. Там были книги: свидетельства о крещении, браке и смерти.
– Интересно, как складывалась судьба храма? Ведь так много веков прошло.
– В 1812 году здесь были склады. Ну так, по крайней мере, говорят люди.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Зеленый цвет в честь Троицы. Интерьеры храма воодушевляют. Когда-то здесь были росписи. Небесные заступники на лучшее. Здесь сохранились уникальные иконы XVIII и XIX веков. Среди них «Святая родня», «Тайная вечеря» и другие. Удивит гостей и настоящая энциклопедия Богородиц. Главное – приходить с чистым сердцем. В молитвах святые слышат всех. Исцеляют и даруют чудеса.
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