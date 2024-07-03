Сменил кузнечный молот на винтовку – письмо партизана Павла Жилища потомкам

Молодое поколение Беларуси, это письмо для вас. Обращается к вам Жилищ Павел, обычный деревенский кузнец, которому выпала доля стать солдатом той страшной войны. В 1943-м я сменил кузнечный молот на винтовку, став партизаном отряда Пожарского, а позже – Колупаева. Мы взрывали вражеские поезда, словно раскаленные прутья, резали линии связи, не давая врагу окутать наши земли паутиной лжи.

Каждый день был полон опасности, но мы знали, за что боремся. За нашу землю, за свободу. Хорошо запомнил бой под Здитово. Две недели, словно кузнечные молоты по наковальне, гремели взрывы, свистели пули. Земля дрожала от грохота, небо заволокло дымом пожарищ. Вместе с товарищами мы уничтожили 400 фашистов, разгромили 13 их машин, не дав им пройти по земле.