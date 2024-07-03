Казнили половину жителей – рассказываем о трагической участи деревни Селявщина

В годы Великой Отечественной войны рядом с Селявщиной находился партизанский аэродром. С Большой земли туда доставляли оружие и потом перевозили его в освейские леса. Обратными рейсами авиаторы транспортировали раненых и детей. Гитлеровцы неоднократно пытались ликвидировать партизанскую зону, устраивали облавы и в самой деревне. Это была кровавая месть за народное сопротивление. В один из таких карательных выходов погибла почти вся семья Нины Кордюковой. Бабушка и двое ее дочерей вместе с более чем сотней других жителей поселка оказались заперты и сожжены в сарае. Фашисты были беспощадны. Тех, кто пытался бежать, расстреливали.

Нина Кордюкова, жительница агрогородка Селявщина:

Бабушка отправила маму в подсудный погреб или землянка была. Надо было что-то принести. Пока она там что-то искала, она уже услышала крики, стреляли, кричали. Она говорит: я спряталась, когда развеялся дым над пожарищами, стали собираться жители. Она говорит: я вышла, стали собирать останки, хорошо помню, как мне сказали: Нюра, это, наверное, твои. Останки взрослого человека и детские.

Селявщина – одна из 27 деревень Россонского края, которую постигла трагическая участь Хатыни. Немецкие солдаты в буквальном смысле сравняли ее с землей. Дома и хозяйственные постройки были полностью сожжены, а уцелевшие каркасы стен – взорваны. Нацисты казнили людей без суда и следствия. Карательная операция «Отто» оказалась смертельной для более чем 3 тысяч жителей района.

Сергей Олесько, помощник прокурора Россонского района:

Были уничтожены 99 домов и убиты 114 из 255 мирных жителей. В ходе расследования уголовного дела прокуратурой района изучались архивные документы и историческая литература. Было установлено три ранее неизвестных места захоронения мирных жителей. По поручению прокуратуры данные захоронения были зарегистрированы Россонским районным исполнительным комитетом. В настоящее время прокуратурой Россонского района продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа.

На возрождение деревни потребовались долгие десятилетия. Сегодня в Селявщине, как и до войны, кипит жизнь. Это один из самых «многодетных» населенных пунктов Россонского района. Под мирным небом в агрогородке строят будущее почти четыре сотни сельчан. Здесь есть свое лесничество и сельскохозяйственное предприятие, работает ФАП, аптека, почта, несколько магазинов и Дом культуры.