В школе было объявлено: началась война. Ветеран Бронислав Карпенко о временах Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война запомнилась нашей стране большой трагедией. На фронте и в тылу люди прошли тяжкие муки. Умирали, получали увечья, теряли друзей и близких. Немцы уничтожали все на своем пути, оставляя дымящиеся развалины. Не жалея ни женщин, ни детей. Миллионы людей были убиты, угнаны в рабство и потеряли свой дом. Советские солдаты мстили за горе каждой семьи. И за своих родных. Ради будущего своих детей, внуков и своей страны. Военное поколение понимало: если бы не было объединяющего смысла победить, то не было бы Победы. Это были люди, которых назвали поколением победителей.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мне было 16 лет. Жил я в деревне Березинского района, деревня Новая Колюжица. В этой деревне я родился, рос и там меня застала война. Находились в школе, нам было объявлено, что началась война. На утро мы почувствовали, что это такое.
Все ужасы оккупации, зверства врага подросток увидел в родной деревушки в первые месяцы войны. По дороге на машинах ехали немцы. Во двор вышла девушка. Вдруг одна машина остановилась около ее дома. Фашисты схватили девушку и потащили к сеновалу. Она стала плакать, кричать, вырываться. И в это время открылась дверь хаты. На крик выскочил во двор парень…
Бронислав Карпенко:
На свою погибель. Они тогда хватают его и тащат к ней ближе, обоих ставят перед дверью этого сеновала и расстреливают.
Эта молодая пара поженилась за день до начала войны.
Новая власть стала устраивать в деревне свой порядок. Были сделаны объявления для местных жителей. Запрещалось собираться на улицах больше трех четырех человек. И запрещалось кормить красноармейцев из разбитых частей, проходивших по деревне. Позже пошли слухи, что в соседних деревнях собирают молодежь и увозят в неизвестном направлении.
В открытый бой с фашистами командир Бронислава и его друзей не пускал. И это спасло их от гибели. 2 июля 1944 года отряд имени Щорса встретились с частями Красной армии. И приняли участие в операции «Багратион». Партизаны помогали действующей армии пройти болотами до Смолевичей и замкнуть кольцо окружения вокруг Минска, чтобы выбить немцев из лесов. Фашисты вышли на дорогу, где их разбомбили советские самолеты.
После освобождения партизанские отряды расформировали в нынешней Лошице. Восемнадцатилетних бойцов отправили на фронт. До этого возраста Брониславу Карпенко не хватало всего двух месяцев. Поэтому вместе с другими парнями его отправили убирать от завалов район железнодорожного вокзала.
Бронислав Карпенко:
Здесь встретился с девочками-сидетчицами. Все время раздавалась песня, бросали пилотки вверх, стреляли по ним. Друг друга хватали, целовали, обнимались, кричали. Кто плакал, кто кричал, кто что. Это была просто неимоверная радость, понятие того, что мы живы, страна победила и что мы выжили.
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