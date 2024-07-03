В школе было объявлено: началась война. Ветеран Бронислав Карпенко о временах Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война запомнилась нашей стране большой трагедией. На фронте и в тылу люди прошли тяжкие муки. Умирали, получали увечья, теряли друзей и близких. Немцы уничтожали все на своем пути, оставляя дымящиеся развалины. Не жалея ни женщин, ни детей. Миллионы людей были убиты, угнаны в рабство и потеряли свой дом. Советские солдаты мстили за горе каждой семьи. И за своих родных. Ради будущего своих детей, внуков и своей страны. Военное поколение понимало: если бы не было объединяющего смысла победить, то не было бы Победы. Это были люди, которых назвали поколением победителей.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне было 16 лет. Жил я в деревне Березинского района, деревня Новая Колюжица. В этой деревне я родился, рос и там меня застала война. Находились в школе, нам было объявлено, что началась война. На утро мы почувствовали, что это такое.

Все ужасы оккупации, зверства врага подросток увидел в родной деревушки в первые месяцы войны. По дороге на машинах ехали немцы. Во двор вышла девушка. Вдруг одна машина остановилась около ее дома. Фашисты схватили девушку и потащили к сеновалу. Она стала плакать, кричать, вырываться. И в это время открылась дверь хаты. На крик выскочил во двор парень…

Бронислав Карпенко:

На свою погибель. Они тогда хватают его и тащат к ней ближе, обоих ставят перед дверью этого сеновала и расстреливают. Эта молодая пара поженилась за день до начала войны.

Новая власть стала устраивать в деревне свой порядок. Были сделаны объявления для местных жителей. Запрещалось собираться на улицах больше трех четырех человек. И запрещалось кормить красноармейцев из разбитых частей, проходивших по деревне. Позже пошли слухи, что в соседних деревнях собирают молодежь и увозят в неизвестном направлении.

В открытый бой с фашистами командир Бронислава и его друзей не пускал. И это спасло их от гибели. 2 июля 1944 года отряд имени Щорса встретились с частями Красной армии. И приняли участие в операции «Багратион». Партизаны помогали действующей армии пройти болотами до Смолевичей и замкнуть кольцо окружения вокруг Минска, чтобы выбить немцев из лесов. Фашисты вышли на дорогу, где их разбомбили советские самолеты.

После освобождения партизанские отряды расформировали в нынешней Лошице. Восемнадцатилетних бойцов отправили на фронт. До этого возраста Брониславу Карпенко не хватало всего двух месяцев. Поэтому вместе с другими парнями его отправили убирать от завалов район железнодорожного вокзала.