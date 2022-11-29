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Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Копище. Кто представит Минскую область в финале конкурса «Ёлка-фест»?

29 ноября 2022 15:34
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Новости Беларуси. В агрогородке Копище Минского района прошел финал областного этапа девятого республиканского конкурса «Елка-фест 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем приняли участие 6 лучших пар, в составе которых Дед Мороз и Снегурочка. Победители определены в двух номинациях.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Копище. Кто представит Минскую область в финале конкурса «Ёлка-фест»?-1

Педагоги из агрогородка Сеница Минского района Светлана Гулевич и Евгений Терешкевич готовятся к выходу на сцену. Они в роли Деда Мороза и Снегурочки. Будут презентовать свою авторскую новогоднюю программу.

Светлана Гулевич, учитель Сеницкой средней школы имени Янки Купалы:
У нас программа, основанная на фольклоре, национальная, белорусская, на белорусском языке, поэтому нас ждет очень много веселых конкурсов. Даже лявониха, мы и спляшем, и споем, и детей повеселим.

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# Конкурс # Анна Куртасова # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Минска и Минской области

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