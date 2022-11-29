Работа ведётся круглосуточно. Более 240 единиц снегоуборочной техники задействовано в Минской области

Новости Беларуси. На расчистке районных дорог от снега в Минской области задействовано более 240 единиц спецтехники предприятия «Минскоблдорстрой», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше всего машин в Минском, Логойском и Борисовском районе. Работает и техника предприятий системы ЖКХ.

Так, в Червенском районе уборку выполняет почти два десятка машин. Работа ведется круглосуточно, в две смены, экипажи сменяют друг друга. Также за состоянием дорог следит аварийно-диспетчерская служба. Заранее определены маршруты, по которым выезжает спецтехника. Согласно срокам, местные дороги должны быть очищены в течение 12-14 часов после прекращения снегопада либо с момента обнаружения зимней скользкости.

Александр Холодок, главный инженер филиала ДРСУ № 121 КУП «Минскоблдорстрой»:

На балансе КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ № 121 находится 603 километра местных автомобильных дорог. В первую очередь чистятся все дороги, которые соединяют крупные населенные пункты: агрогородки, города с большим населением. А далее уже второстепенные дороги. В случае обильных снегопадов, мощных ураганов и так далее нам помогают расчищать снег, чистить дороги предприятия сельского значения, ЖКХ.

В «Минскоблдорстрое» функционирует 23 филиала. На балансе предприятия находится 16 тысяч километров дорог. Перед началом зимы дорожники выполнили ямочный ремонт на более 300 тысячах квадратных метров дорог.