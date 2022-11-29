С 17 декабря в Минске начнут работу рождественские ярмарки. Где их найти, рассказали в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Гастрономические изыски, необычные сувениры и подарки. Рождественские ярмарки начнут свою работу с 17 декабря. Здесь представят лучшие кулинарные шедевры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции Минск встретит гостей на празднике горячей выпечкой, теплым чаем и разнообразными блюдами национальной кухни. Возле Дворца спорта торговля продлится до 15 января. В новогоднюю ночь площадка будет работать до 4 утра. Здесь организуют фудкорты и точки торговли. На Октябрьской площади ярмарка развернется с 17 декабря по 7 января. В том числе и в новогоднюю ночь.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

С 25 декабря по 7 января также там организуют выездную торговлю. Будем привлекать не только субъекты частного бизнеса, но и государственную торговлю. Традиционно мы привлекаем очень широкий круг участников, в особенности объекты общественного питания. И фудкорт будет организован, и выпечка, и горячие блюда, которые будут готовиться непосредственно в ходе проведения ярмарки, и тематические напитки с учетом того, что у нас Рождество и Новый год.