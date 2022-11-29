Итальянские добровольцы пытаются спасти рыбу, которая задыхается в реке

В Италии добровольцы спасают рыбу. В водах реки Оркетто недалеко от Турина задыхаются тысячи линей, сомов и карпов.

Оркетто – один из притоков реки По. Рыба привыкла зимовать в ее каналах и лужах, потому что там теплее, но она оказалась в ловушке на мелководье из-за нехватки кислорода. Отсутствие воздуха вызвано высоким потреблением самой рыбой, а не химическими загрязнителями. Об этом сообщило региональное агентство по охране окружающей среды. Оно уже провело первоначальные анализы проб воды в лабораториях.