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Итальянские добровольцы пытаются спасти рыбу, которая задыхается в реке

29 ноября 2022 15:06
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В Италии добровольцы спасают рыбу. В водах реки Оркетто недалеко от Турина задыхаются тысячи линей, сомов и карпов.

Итальянские добровольцы пытаются спасти рыбу, которая задыхается в реке-1

Оркетто – один из притоков реки По. Рыба привыкла зимовать в ее каналах и лужах, потому что там теплее, но она оказалась в ловушке на мелководье из-за нехватки кислорода. Отсутствие воздуха вызвано высоким потреблением самой рыбой, а не химическими загрязнителями. Об этом сообщило региональное агентство по охране окружающей среды. Оно уже провело первоначальные анализы проб воды в лабораториях.

Итальянские добровольцы пытаются спасти рыбу, которая задыхается в реке-4

Дело в том, что из-за засухи минувшим летом водоемы в Италии обмелели. Зимних убежищ для рыбы стало меньше. Теперь они перенаселены. По – самая длинная река Италии. Она протянулась более чем на 650 километров с Запада на Восток через север страны. Прошлым летом она пережила самую сильную засуху за последние 70 лет. Этому предшествовала одна из самых засушливых зим за последние десятилетия.

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