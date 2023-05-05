«Лучше не упустить, чем потом отвоёвывать». Алёна Дзиодзина о значимости Великой Победы

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В преддверии праздника Дня Победы впору не только осмыслить подвиг героев, но и уместно подумать о том, ради чего это все ими делалось. Очевидно, что люди боролись за жизнь. За себя, за семью, за растущих детей и в перспективе за те поколения, что еще не родились. В итоге нам подарили жизнь. И с этим подарком нельзя быть небрежным. Лучше не упустить, чем потом отвоевывать.
Экономика, военная мощь и единство людей не позволят врагам развязать войну. Об этих фундаментальных основах для мирной жизни нередко напоминает наш белорусский лидер. И если прямая мишень – это фронт границ и, очевидно, финансовая стабильность, то более скрыто наносят ущерб по единству. Чтоб расколоть общество, нужен, как правило, повод. Будь то религия, языковой вопрос, отношение к исторической памяти, соблюдение традиций или общесемейные принципы.
Если обратили внимание, то тоже довольно часто Александр Лукашенко говорит про семью, где смогут рождаться дети. И то, насколько для нас важны традиционно семейные ценности, когда брачный союз включал бы мужчину и женщину.
Алена Дзиодзина:
В военное время людей истребляли физически. Напрямую. Сейчас это пытаются сделать косвенно, ослабляя народы внедрением якобы толерантных ценностей. Ведь, если задуматься, то часть насаждаемых нам «свобод» в перспективе работает на процесс увядания общества. Лишь бы сделать народ и страну уязвимыми в большей степени.
С одной стороны, здесь работает «математика»: чем больше людей живет в определенной стране, тем мощнее будет в потенциале ее человеческий ресурс. Больше физически сильных и смелых мужчин на случай военной мобилизации. Больше людей смогут внести личный вклад в экономику. И больше умов вложит в страну свои знания. Теоретически.
А с другой – под прицелом остается единство, сплоченность, общий для всех идейно-ценностный и моральный дух. Государство – это обычно люди. И раз человек – основной элемент развития целостного сообщества, враг атакует по ним. Зачастую скрытно и хитро. Психологически. Взять, например, диверсии, когда совершаются взрывы и наносится ущерб неодушевленным объектам. Будь то мост, состав товарного поезда или линия электропередач.
Алена Дзиодзина:
Если обратить внимание на их возможный характер, то порой неживого объекта достаточно. И далеко не каждый подобный теракт призван уничтожить кого-то физически. Порой их планируют в качестве провокации. Чтобы на языке угрозы надломить спокойствие в обществе, посеять сомнения внутри Вооруженных сил, поколебать доверие народа к своему лидеру и структурам, что отвечают за нашу безопасность. Заставить военных и президента нервничать, побуждая их на эмоциях ошибиться. Обычно у диверсий больше мотивов, чем наша жизнь.
Тем не менее бдительность в таких случаях не вредит. И любая мера предосторожности абсолютно не будет лишней. Ведь лучше не упустить, чем потом отвоевывать. Так?
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