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Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?

05 мая 2023 08:44
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-1

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-3

Нарезаем морковь и сельдерей мелкими кубиками. Нарежем цедру лимона. Разогреем сковородку.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-6

От тимьяна нам нужны только листики.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-9

Наливаем на сковородку оливковое масло. Добавляем немного сливочного. И отправляем все ингредиенты жариться.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-12

Пока обжариваются овощи, нарежем мелким кубиком куриное филе. Мясо тоже отправляем на сковородку. Туда же – сухой чеснок. Он оставит прекрасный аромат. Никакого неприятного запаха не будет.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-15

Засыпаем рис. Добавим немного соли.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-18

Заливаем все водой и убавляем огонь. Вода должна покрывать рис на 1-1,5 сантиметра. Накрываем крышкой и засекаем 17 минут.

Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?-21

Сервируем рис в тарелку. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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