Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?

Лена Климук, кулинар:
Приготовим блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Нарезаем морковь и сельдерей мелкими кубиками. Нарежем цедру лимона. Разогреем сковородку.
От тимьяна нам нужны только листики.
Наливаем на сковородку оливковое масло. Добавляем немного сливочного. И отправляем все ингредиенты жариться.
Пока обжариваются овощи, нарежем мелким кубиком куриное филе. Мясо тоже отправляем на сковородку. Туда же – сухой чеснок. Он оставит прекрасный аромат. Никакого неприятного запаха не будет.
Засыпаем рис. Добавим немного соли.
Заливаем все водой и убавляем огонь. Вода должна покрывать рис на 1-1,5 сантиметра. Накрываем крышкой и засекаем 17 минут.
Сервируем рис в тарелку. Завтрак готов!
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