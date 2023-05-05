Блюдо на завтрак, обед и ужин. Как приготовить рис басмати с курицей и овощами?

Лена Климук, кулинар:

Приготовим блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Нарезаем морковь и сельдерей мелкими кубиками. Нарежем цедру лимона. Разогреем сковородку.

От тимьяна нам нужны только листики.

Наливаем на сковородку оливковое масло. Добавляем немного сливочного. И отправляем все ингредиенты жариться.

Пока обжариваются овощи, нарежем мелким кубиком куриное филе. Мясо тоже отправляем на сковородку. Туда же – сухой чеснок. Он оставит прекрасный аромат. Никакого неприятного запаха не будет.

Засыпаем рис. Добавим немного соли.

Заливаем все водой и убавляем огонь. Вода должна покрывать рис на 1-1,5 сантиметра. Накрываем крышкой и засекаем 17 минут.