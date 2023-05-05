Как вычислить педофила и понять, что ребёнок подвергся насилию? Рассказал сотрудник милиции

Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних чрезвычайно острая и болезненная тема. Однако говорить о ней надо, чтобы уберечь своих детей от зла. Белорусские правоохранители уделяют этой проблеме особое внимание. О мерах защиты и профилактике поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместителем начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Дмитрием Усаровым. Юрий Царев, ведущий:

Тема достаточно тонкая и очень щепетильная. Тем не менее она, к сожалению, актуальна. Скажите, как обстоит вопрос с педофилией, по статистике в нашей стране? 146 преступлений, связанных с педофилией, выявлено в Минске за 2022 год

Дмитрий Усаров, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Статистика в нашей стране показывает, что мы выявляем все больше таких преступлений с каждым годом. К сожалению, число не уменьшается. Если брать Минск, то за весь прошлый год нами выявлено 146 таких преступлений. Это педофилия и оборот детской порнографии. Более 60 лиц, которые такие преступления совершили, и более 80 детей, потерпевших от этих действий. Ольга Войтенкова, ведущая:

Такой рост связан напрямую с наличием интернет-пространства и социальных сетей? Как преступники ищут жертв в социальных сетях?

Дмитрий Усаров:

Бесспорно, развитие цифровых коммуникаций играет огромную роль в росте уровня данного вида преступности, потому что и педофилия, и детская порнография сейчас активно переносятся в сеть Интернет. Там контроль за детьми ослаблен, этим активно пользуются педофилы. Они подыскивают там жертв, устанавливают с ними доверительные отношения. Частый прием – выдавать себя за сверстника ребенка. Дальше в ход идут шантаж, угрозы, психологические манипуляции. Чтобы заставить ребенка стать порномоделью, сейчас даже необязательно с ним встречаться. Все тоже можно сделать в переписке. Исходя из этого, мы имеем большой уровень таких угроз. Соответственно, рост числа преступлений. Ольга Войтенкова:

Существует какой-то социальный портрет этих людей? Как их можно распознать? Если это происходит где-то на улице, то людям было бы проще не оставаться равнодушными и понимать, что перед ними точно недобропорядочное лицо. Как распознать педофила? Социальный портрет

Дмитрий Усаров:

Вывести единый четкий социальный портрет педофила невозможно, потому что мы задерживаем самых разных людей. По многим из них, встретив на улице, никогда не скажешь, что это педофил, не заподозришь в нем преступника. Но оказывается, что они совершают в том числе и серийные, жесткие случаи сексуального насилия над детьми. Я приведу больше статистический портрет, исходя из наших задержаний. Это мужчина среднего возраста или старше. Практически всегда активный потребитель детской порнографии, которая у него часто изымается в очень больших количествах. В большинстве ситуаций преступник прекрасно понимает, что совершает преступление, что оно уголовно наказуемо, порицается обществом, но все равно удовлетворяет свою половую страсть с ребенком. Педофилами становятся те, кто сам в детстве подвергался сексуальному насилию. Это, наверное, послужило психологическим толчком, чтобы захотеть почувствовать себя с другой стороны.

Юрий Царев:

Как можно по поведению ребенка определить, что с ним происходит что-то не то, возможно, он подвергся какому-то сексуальному воздействию или начал половую жизнь раньше, чем это следовало бы? Как определить по поведению ребенка, что он стал жертвой педофила? Дмитрий Усаров:

Это очень хороший вопрос. Тонкий, но важный момент для любого родителя. Совет номер один, самый главный – пытаться установить с ребенком доверительные отношения. Понятно, что это не всегда легко, но это надо пытаться сделать. Разговаривать с ребенком, интересоваться, чем он живет, с кем общается. Причем не только на улице или школе, но и в сети Интернет. Обращать внимание на его поведение, морально-психологическое состояние, внешний вид, повреждения или загрязнения одежды, на теле, нижнем белье. Кроме того, нужно обращать внимание на появление у ребенка особенностей знаний в сексуальной сфере, нехарактерных для его возраста, на появление у него денег и ценностей необъяснимого происхождения. Все это необязательно служит, но может служить признаком преступления, на который надо обратить внимание, и поговорить как следует с ребенком на эти темы. Юрий Царев:

Пару слов тем, кто может стать потенциальной жертвой. Вы правильно отметили, что очень часто жертвы не решаются об этом говорить. Советы детям. Как себя вести, чтобы не попасть в руки преступника?