«Из Минска, к сожалению, нет». Директор агрокомбината о молодых специалистах

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

А вот на «Юбилейном» у вас в основном ребята местные, оршанские работают? Или бывают те, кто приезжает из Минска, например?

Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района:

Нет, из Минска, к сожалению, нет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему к сожалению, может быть, оршанские все-таки землю лучше знают.

Александр Фирсин:

Все познается в сравнении, поэтому были бы минчане, мы бы посмотрели и ответили на вопрос. А пока, конечно, ребята из разных уголков Беларуси. Что я вам скажу: что вообще такое село? Как-то Александр Григорьевич говорил, что работать на селе – это образ жизни. Землю надо знать, надо любить. Даже в 5 часов проснуться – уже надо иметь мужество, чтобы проснуться.

Кирилл Казаков:

Слушайте, минчане некоторые к 40 годам заводят дачи. И каждый к грядочкам тянется. Это же тоже любовь?