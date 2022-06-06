«Из Минска, к сожалению, нет». Директор агрокомбината о молодых специалистах

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А вот на «Юбилейном» у вас в основном ребята местные, оршанские работают? Или бывают те, кто приезжает из Минска, например?
Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района:
Нет, из Минска, к сожалению, нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему к сожалению, может быть, оршанские все-таки землю лучше знают.
Александр Фирсин:
Все познается в сравнении, поэтому были бы минчане, мы бы посмотрели и ответили на вопрос. А пока, конечно, ребята из разных уголков Беларуси. Что я вам скажу: что вообще такое село? Как-то Александр Григорьевич говорил, что работать на селе – это образ жизни. Землю надо знать, надо любить. Даже в 5 часов проснуться – уже надо иметь мужество, чтобы проснуться.
Кирилл Казаков:
Слушайте, минчане некоторые к 40 годам заводят дачи. И каждый к грядочкам тянется. Это же тоже любовь?
Александр Фирсин:
Это любовь, но она приходит со временем. Возможно, заставляет материальная сторона: надо грядку вырастить. Еще что-нибудь. А здесь, я считаю, все-таки когда ты поступаешь в вуз, ты сознательно выбираешь вот эту профессию. И ты уже знаешь.
Алена Сырова:
У вас проблема с кадрами есть? Мы много, когда ездим с главой государства по регионам, особенно когда в Витебской области бываем, очень часто звучит эта тема, что все хорошо, и технологии у нас есть. И вроде как выруливаем по кормам.
Кирилл Казаков:
И уже социальные условия в этих агрогородках нормальные.
Алена Сырова:
А людей, преданных сельскому хозяйству и земле, не так уж и много.
Александр Фирсин:
Да, для «Юбилейного» эта тема не такая острая. На сегодня у нас есть проблемы, даже не проблема, а небольшая потребность в ветврачах. Один-два, не больше. Практически специалисты работают у нас по 20 лет. И та команда, которая уже сформировалась, фактически не меняется последние 20 лет.
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