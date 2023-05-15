«Ложное чувство анонимности». Кто готов стать курьером у телефонных мошенников?

Телефонное мошенничество – легкий и относительно безопасный для злоумышленника способ завладеть чужими деньгами. Потому что в таких случаях люди практически сами отдают свои деньги преступнику. Пара фраз, уловок, манипуляций, и дело сделано. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Разыскать мошенников сложно, но возможно. Правда, правоохранители советуют все же не доводить дело до их участия. Важно уметь распознать злоумышленников с первых секунд телефонного разговора, чтобы остаться при своих деньгах. Как защитить своих родственников и самому не стать жертвой циничного развода? Об этом и не только поговорим с начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Алексеем Новашем. Имеем положительную тенденцию снижения количества регистрируемых преступлений Сергей Шуманский, ведущий:

Тема: телефонное мошенничество в самых разнообразных своих видах. Оно существует – это отдельный вид преступлений. Интересно, какая тенденция сейчас. Эти преступления увеличиваются, уменьшаются? Потому что они на слуху каждый день.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Наверное, для простого обывателя юридические тонкости квалификации деяний таких мошенников имеют вторичное значение. В первую очередь выступает, конечно, обеспечение сохранности своих сбережений. Поэтому, если мы возьмем все эти мошеннические действия, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий – это как хищение путем модификации компьютерной информации, как и обычное мошенничество в том числе телефонное, то в целом, если брать их совокупность, их количество остается где-то на уровне 2022 года. В настоящий момент чуть больше смещение опять пошло в сферу так называемого вишинга, то есть звонки от имени представителя как бы банковских учреждений, правоохранительных органов. При этом мы имеем в настоящее время положительную тенденцию снижения количества регистрируемых преступлений, связанных с так называемыми дорожно-транспортными происшествиями. Так называемые эти мошенничества «Алло, мама». Если же в целом брать, то, конечно же, проводимая профилактическая работа, доведение массовой информации до нашего населения, проведение совместных мероприятий с заинтересованными органами, организациями все-таки дают свой положительный эффект. Можно констатировать, что наше население, наши граждане становятся более грамотны в цифровом плане. Но тем не менее эта работа требует еще дальнейшего нашего продвижения и совершенствования. Способ построен на психологии и ориентирован на старшее население

Сергей Шуманский:

Как вид этого преступления с пенсионерами по поводу дорожно-транспортных «Алло, мама» – скоро или уже, наверное, даже больше года, в марте, по-моему, был год, когда у нас первый случай такой зарегистрирован был. Что мы можем сказать спустя это время? Потому что очень активно велась такая информационная работа. Все равно я лично помню, как мы общались бабушками потерпевшими. Они говорили: «Я не знаю, как это вышло, сыночек. Я вчера буквально смотрела по телевизору, а сегодня сама взяла и отдала все деньги». Так вот, по этим случаям – они продолжаются, как ни странно. Мы же читаем все инфоленты, то есть цифры там до сих пор высокие. Алексей Новаш:

Да, на самом деле эта проблема существует. Как я уже сказал, она не исчезла максимально. Во-первых, ответить на данный вопрос – я бы, наверное, начал с того, почему это происходит. Почему происходят такие [преступления – прим. ред.]? Во-первых, для этих мошенников это один из довольно, можем сказать, (по затратам) легких способов совершения этих мошеннических действий. Построен он на чистой психологии и ориентирован именно на старшее население. Почему на старшее население? Потому что это люди, у которых вопросы материального достатка, обеспечения их материального немножко отходят на второй план. С учетом их жизненного опыта, пройденного этапа, у них шкала ценностей перестраивается в направлении кого? Чтобы было хорошо моим близким, детям, внукам. Поэтому они готовы заплатить любую сумму, отдать все свое имущество ради того, чтобы обеспечить безопасность и сохранность какого-то спокойствия внутреннего, материального, духовного со стороны своих родственников.

Алексей Новаш:

Поэтому вроде бы они уже знают. Доводят и принимаются определенные меры. Но когда меры на доведение этой информации – в спокойной беседе люди понимают эту ситуацию, что, возможно, это мошенники. Но когда наступает сама ситуация, информация, которая вызывает чувство страха и переживания за своих близких, родственников, все эти логические размышления, трезвость оценки ситуации отходит на второй план. На первый план выходят эмоции. К сожалению, эти эмоции способствуют тому, что человек совершает определенные действия по алгоритму, который предлагает мошенник. Лишь потом, через какой-то промежуток времени, приходит осознание того, что же мы все-таки в настоящий момент совершили, что же сделали. Мошенники со своей стороны пользуются этой ситуацией и стараются максимально лишить возможности потенциальную жертву получить дополнительную информацию из других источников. То есть это идет звонок на стационарный телефон, возможно, если есть, мобильную связь для того, чтобы изолировать потенциальную жертву от возможности получить информацию от своих же родственников, но из другого источника. Возникает соблазн легкого заработка Сергей Шуманский:

Меня в этой ситуации, если честно, всегда удивляло, скажем так, схема этого преступления. На самом деле, это же довольно сложная схема. То есть нужно задействовать курьера – незнакомого человека. Нужно как-то этого курьера уговорить поехать за этими деньгами, потом уговорить эти деньги отдать, ведь он же может их забрать себе. Опять же, в этой схеме люди-курьеры – насколько изменился их портрет? Раньше это были люди разного возраста, скажем так, разного социального среза. Сейчас это кто? Я видел тоже последние новости: говорят о том, что в большинстве своем молодые люди начали поддаваться на это. Алексей Новаш:

Сложно, во-первых, сказать, что раньше это было. В принципе, это явление появилось у нас в таком массовом характере – мы уже говорили об этом год назад.

Сергей Шуманский:

Год, да. Алексей Новаш:

Если взять еще мошенничество, связанное с этим – так называемый вишинг, эти звонки, направления по ссылкам. В принципе, эти явления появились у нас в республике, в частности в Минске, как столичном регионе – это вторая половина 2020 года, более-менее массово. Поэтому говорить, что когда-то это была одна категория людей в качестве курьеров, сейчас вторая – наверное, это не совсем будет верно. Это молодежь, как правило, 25-35 лет. Почему это происходит? Все очень просто. У нас соблазнов очень много. Мы можем сейчас спокойно в любой торговый центр, магазин, на улицу выходим и видим, что полки заполнены товарами различными. Мы видим наших сверстников, с кем общаемся, у кого какое-то имущество есть возможность приобретать. Поэтому понятно, что возникает соблазн так называемого легкого заработка. Как его найти при минимальных затратах? Интернет, различные сообщества, которые предлагают: хотите легкий заработок, быстрый, не надо заниматься каким-то тяжелым физическим трудом. Все, что вам нужно сделать – это просто-напросто приехать из точки «а» в точку «б», забрать какое-то имущество, передать его третьему лицу либо перевести на какой-то счет, либо в криптовалюту. Неважно, это уже варианты могут быть разные. За это получить свой собственный процент. Опять же, конечно, вы правильно обратили внимание, что у некоторых-то потом возникает соблазн о том, что зачем мне все отдавать, а себе какой-то процент иметь, можно забрать еще часть. Поэтому еще в среде самих преступников образуются так называемые уже внутренние преступники, которые совершают преступления вроде бы друг против друга.

Алексей Новаш:

Опять же, я говорю, что это, к сожалению, в абсолютно большей степени молодежь 25-35 лет, которые просто ищут определенные возможности так называемого легкого, быстрого заработка, который, к сожалению, потом имеет криминальную основу. Они привлекаются к уголовной ответственности наряду с теми же организаторами всех этих схем. Вроде бы ты находишься в этой сети Интернет, глобальной паутине, тебя не знают, не видят под какими-то никами, что в большинстве случаев у тех же курьеров и лиц, которые потом занимаются обналичиванием этих средств, создает ложное чувство анонимности. Я скажу, что со временем, рано или поздно, мы устанавливаем и этих людей, потому что есть очень хорошая фраза: интернет помнит все. Помимо материальных следов, есть понятие цифровых следов, которые при наличии определенных навыков и знаний, где и как их искать, устанавливаются – это только лишь вопрос времени. Сумма ущерба составила порядка 5 миллионов долларов Сергей Шуманский:

Может быть, есть, известна хотя бы приблизительная сумма на сегодня пострадавших от телефонных мошенников именно по ДТП. Алексей Новаш:

Если мы берем именно ДТП, то, конечно же, пик – это был прошлый год, когда это явление к нам пришло. Только за 2022 год примерная сумма ущерба, которая была зафиксирована по такого рода преступлениям, в столице составила порядка 5 миллионов долларов. Проведенный комплекс мероприятий, в том числе ориентированных на эту категорию граждан, на пожилых людей, достаточно серьезно повлиял и помог снизить как размер ущерба, так и количество потерпевших. За четыре месяца 2023 года этот размер ущерба, конечно, достаточно все равно серьезный – это порядка 350-400 тысяч долларов, но это уже не 5 миллионов. Но и работа проведена серьезная. Со временем выработается цифровой иммунитет