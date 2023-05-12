«На ваше имя пытаются взять кредит». Что известно о схемах телефонного мошенничества?

Телефонные мошенничества – кажется, этого словосочетания сегодня не слышал разве что глухой. За последний год и в газетах, и на радио, и уж тем более на телевидении и в интернет-пространстве вышли тысячи материалов о такого рода преступлениях. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Мошенники обманывают и пенсионеров, и относительно молодых людей. На их удочку попадаются обычные граждане и даже сотрудники правоохранительных органов. Миллионы долларов утекают в карманы преступников, лица которых так и остаются неизвестными. Все потому, что работают аферисты, как правило, из-за границы, а в помощь им приходят современные технологии. IP-телефония, виртуальные кошельки и VPN-серверы, скрывающие реальные адреса. Раз за разом волну телефонных мошенничеств удается сбить, но наряду с самими преступниками, серьезным врагом правоохранителей становится человеческая беспечность. Не зря телефонные мошенничества называют аферами на доверии.

– Алло, добрый день, вас беспокоят из службы безопасности банка. Хотим вас уведомить, что мы зафиксировали попытки перевода денежных средств с вашего счета. Обычно именно так начинается разговор мошенников. Подобный звонок может получить каждый. Лжесотрудник службы безопасности банка сообщает, что со счета хотят перевести деньги, чтобы отменить операцию нужно срочно ехать к банкомату. На протяжении всего пути мошенник настойчиво просит не класть трубку. Собеседник на том конце провода все это время даже не догадывается, что этот диалог может стоить ему всех денежных средств на карте.

Вот еще одна преступная схема. Злоумышленники звонят через мессенджеры, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают так называемой жертве, что на нее оформляется кредит. Чтобы аннулировать сделку, достаточно установить на мобильный телефон приложение и сообщить код доступа. В такой кибер-капкан попалась жительница Фрунзенского района столицы. Женщина выполнила все рекомендации мошенников. В итоге ее кошелек похудел почти на 5 тысяч рублей. А вот история, в материалах уголовного дела которой фигурирует сумма в 7 тысяч. Бдительные сотрудники почты и милиционеры предотвратили мошенничество и помогли минчанину сберечь деньги.

Людмила Салова, начальник отделения почтовой связи № 140 Минска:

30 марта вечером к нам обратился мужчина, положить на дебиторскую карточку крупную сумму денег. Учитывая психологическое состояние посетителя, нами было принято решение вызвать правоохранительные органы. Выяснилось, что мужчине в мессенджере поступил звонок от якобы правоохранителей. На том конце провода сообщили, что от имени потерпевшего аферисты взяли кредит. Чтобы помочь следствию, нужно взять еще один и перевести полученные деньги на определенный расчетный счет.

– Я послушал. Они говорят: «Иначе вы будете выплачивать». Я уехал туда, пришел в банк. Они мне по телефону все время говорили. Я говорю: «Как мне вас увидеть?» «Мы не можем сейчас. Мы на работе, нас не выпускают. Будем все делать по телефону». Снял деньги, дали мне этот кредит. Потом говорят, что нужно пойти в отделение почты, положить в какую-то там ячейку эти деньги на счет. Потом будет процедура окончена. Никто не должен об этом знать. Эта одна из немногочисленных историй, которая закончилась благополучно. В итоге мужчина не попался на удочку мошенников, но чаще всего все происходит настолько быстро, что жертва даже не успевает опомниться и сама предоставляет все необходимые данные. В подобную неприятную историю попал и минчанин Иван Петрович.

Иван Петрович, пострадавший от действий мошенников:

На ваше имя пытаются взять кредит в банке, и нужно срочно дать заявку встречную. Надо это сделать срочно и никому об этом не сообщать еще. Я поехал, дал заявку на кредит на 8 тысяч. Кредит мне одобрили, деньги я получил наличными. Они дали мне реквизиты, куда перевести деньги. В подсознании я понимал, что это как-то, я не знаю, так. Убедительно разговаривали, что я почему-то делал все, что они говорили. Сегодня я не могу понять, почему так делал. Психологи говорят, что для злоумышленников главное – ввести человека в некий транс, создать стрессовую ситуацию. Поэтому даже информированные граждане становятся жертвами и добровольно отдают свои деньги.

Александра Магирани, психолог:

Мошенники знают тонкости психологии. Они искусные психологи. Причем они говорят быстро и убедительно, не дают возможности жертве даже подумать, и люди попадают на удочку. В состоянии стресса человек порой вообще не понимает, что делает. В таких случаях наш мозг думает: есть угроза, значит, нужно спасаться. Вот вам деньги, только оставьте меня в покое. Цель мошенников – вывести жертву из равновесия. Для этого используется техника ограничения во времени. Вам не дают ни минуты для принятия решения. Еще один метод – это замешательство. Но порой в замешательство попадают и сами мошенники. Под прицелом телефонных аферистов может оказаться кто угодно. Ведущий программы «Решение есть!» не стал исключением. Звонок с незнакомого номера отвлек от рабочих дел.

– Вы документы свои теряли в последнее время?

– Вроде, нет.

– В комнате находитесь, машине?

– Еще раз.

– Вы находитесь в помещении.

– А вы где находитесь? Вы еще не в СИЗО? Как вы думаете, есть шанс у вас туда попасть?

– Нет, ноль. Ноль целых, ноль десятых.

– Очень жаль.