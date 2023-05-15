Ученики минской школы показали спектакль про войну «Будем жить!». Вот как это было

Война в судьбах людей нашла свое отражение в театральной поставке учеников Боровлянской средней школы №2. Спектакль «Будем жить!» – детище учителя истории и по совместительству режиссера Татьяны Гражевской. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще в юности у нее проявились способности к написанию сценариев и школьным постановкам, а с опытом и изучением исторических событий талант драматурга удалось раскрыть в теме Великой Отечественной. Но уже не только у школьной доски, а на сцене. Первый спектакль «О той войне» Татьяна Леонидовна поставила с учениками в 2019 году. Постановка вызвала настоящий фурор среди зрителей и стала толчком для создания нового (не побоимся этого слова) театрального шедевра.

Татьяна Гражевская, учитель Боровлянской средней школы № 2:

Мне помогло то, что дети очень горели. То есть те дети, которые в 9-10 классе это видели. И те дети, которые участвовали в спектакле, а у меня участвовали 6-классники, они сейчас уже выросли, им очень хотелось, когда они вырастут, выйти большими на сцену. Тогда они взяли с меня обещание, что когда они подрастут, я поставлю спектакль, где они будут играть главные роли.

В основу сюжета спектакля легли невыдуманные военные истории. Вчерашние выпускники в один день повзрослели. А мечты и планы, словно птицы, скрылись в небе за облаками. Сама постановка состоит из нескольких блоков, каждый рассказывает историю матерей, что ждали сыновей с фронта, влюбленных, чьи судьбы разбрелись по разным сторонам, детей, потерявших родителей. Татьяна Гражевская:

Этот спектакль состоит из маленького блока мирного времени, когда одноклассники встречаются на выпускном, они мечтают о будущем, строят планы, спорят о том, кто кем станет, кто кем хочет быть. Но жизнь вносит свои коррективы, война меняет планы.

Я отличница, даже была старостой в классе, поэтому где-то идут совпадения.

Мой герой – это школьник у которого были большие планы на будущее: стать ученым. Но война не дала, не получилось. Пришлось идти на фронт.

Татьяна Гражевская:

Второй блок – это горе матери. И этот момент, где матери получают похоронки, через танец, через искореженные тела девочек, которые танцуют матерей, показана боль этих первых похоронок, этот страх.

После премьеры, когда почти все в слезах были, к нам подходили, даже мне в некоторых сценах прослезиться хотелось на сцене, но надо стоять жестко, не поддаваться эмоциям. Прошла через шесть концлагерей и осталась жива. Рассказываем историю женщины, которая пережила войну – подробности здесь. Татьяна Гражевская:

Не только матери теряли своих детей, но и дети теряли своих родителей и близких. И вот как эти дети остаются в детском доме. Каждый из них вспоминает, как это было. У кого-то самое яркое воспоминание связано с мамой, у кого-то со смертью мамы, у кого-то с детским домом, у кого-то с первым днем войны.

Я дома тренировалась очень много, спрашивала у Татьяны Леонидовны (режиссера спектакля), как правильно мне говорить, на каких словах делать акценты. Когда я говорю свои слова, я проживаю, я представляю, как я это делала. У меня прямо дух захватывает. Татьяна Гражевская:

Дальше у нас геноцид, холокост. Мы здесь связали полюбившееся всем детям произведение «Мальчик в полосатой пижаме». И сам этот страшный момент из жизни нашего народа во время войны.

Я стала лучше понимать, как люди выживали, что они чувствовали.

Татьяна Гражевская:

Женщина на войне, это там где девочки, которые мечтали быть артистками, врачами, учителями. Мечтают о том, чтобы Родина была скорее освобождена, чтобы скорее наступил мир. Чувства и переживания героев в спектакле отражаются не только монологами. Страх, боль и горе показаны через сильные хореографические сцены. Танец хрупкий, нежный, а иногда беспокойный и тревожный. Глубокий смысл сюжета удалось передать зрителю в том числе благодаря спецэффектам, а также видео и музыкальному сопровождению.

Леонид Грек, ученик Боровлянской средней школы № 2:

У нас дети очень много записывали разного звука, голоса, сводили очень много песен, света разного. Долго думали, как правильно, что и куда наложить, где моргание добавить, где дым пускать, как правильно включать. Татьяна Гражевская:

Какой бы ни была жизнь, любовь есть всегда. Как бы ни было страшно, дети рождаются, рождается любовь. Если бы этого не было, нам было бы не страшно что-то терять. Нечего было бы в жизни терять.

Мне сам этот фрагмент нравится, мне очень понравилось учить вальс, танцевать. Настя прекрасный партнер, проникаюсь, нравится, поэтому и играю.

Моя героиня Настя Соболевская, имя оставила такое же, а фамилию взяла девичью мамину. Моя героиня была влюблена в своего одноклассника, но война их разлучила. Он постоянно мечтал о ней, читал письма, это показывает наш вальс. И потом долгожданная встреча, мы вновь вместе.

Когда мы репетировали эту сцену, мы очень много добавили своих мелочей, поэтому эта сцена кажется более живой. Изначально это должен был быть просто танец, уже потом добавлялись всякие трюки, каждый делал то, что может. Татьяна Гражевская:

Они вместе принимают последний бой, никого не остается в живых. Здесь этот голос матери, я его тоже озвучивала. Я очень долго искала кого-то, кто озвучил бы этот монолог, но мне так и не удалось найти. Я поняла, что тот, кто не был матерью, не сможет сделать. И смерть тоже я озвучивала, как-то у меня рука не поднялась из моих мальчиков и девочек облачить в эти смертельные одежды. Поэтому я тут сыграла на контрасте и смерть, и жизнь.

Алеся Иванова, корреспондент:

Какой основной посыл вы хотели дать этим спектаклем? Татьяна Гражевская:

Наверное, будем жить. Мы будем жить как народ, как нация, мы будем жить как люди, если будем помнить о том, что в нашей жизни происходит и чего это стоит.

Моя прабабушка была еще совсем ребенком, когда началась война. Мой прадедушка прошел концлагерь.

У меня прадедушка воевал на войне и вернулся домой без руки. Ему пришлось тяжело, но он не унывал, поставил протез и даже катался на мотоцикле.