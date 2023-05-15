Найти работу легко! В Беларуси открылась общереспубликанская ярмарка вакансий для молодёжи

Новости Беларуси. Шанс для тех, кто в поиске работы. 15 мая в Беларуси начинается общереспубликанская ярмарка вакансий для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца рабочей недели, по 19 мая, ведущие работодатели каждой области, а это предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства, приглашают пройти собеседование и профессиональное тестирование для выбора дальнейшей карьеры, получить консультацию по вопросам трудоустройства.