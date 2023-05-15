Прямой эфир

Найти работу легко! В Беларуси открылась общереспубликанская ярмарка вакансий для молодёжи

15 мая 2023 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шанс для тех, кто в поиске работы. 15 мая в Беларуси начинается общереспубликанская ярмарка вакансий для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До конца рабочей недели, по 19 мая, ведущие работодатели каждой области, а это предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства, приглашают пройти собеседование и профессиональное тестирование для выбора дальнейшей карьеры, получить консультацию по вопросам трудоустройства.  

Найти работу легко! В Беларуси открылась общереспубликанская ярмарка вакансий для молодёжи-1

Напомним, в Беларуси расширен перечень легких видов работ для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, что позволяет увеличить возможности временной занятости подростков.  

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси напомнили о важности соблюдения правил ловли рыбы во время нереста
15 мая 2023 09:30

В Беларуси напомнили о важности соблюдения правил ловли рыбы во время нереста

Начинал карьеру с работы водителя. Бывший милиционер рассказал интересные истории задержаний
15 мая 2023 09:24

Начинал карьеру с работы водителя. Бывший милиционер рассказал интересные истории задержаний

Как защитить урожай от болезней и вредителей? Специалисты назвали самые эффективные средства
15 мая 2023 09:19

Как защитить урожай от болезней и вредителей? Специалисты назвали самые эффективные средства