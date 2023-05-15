Прошла через шесть концлагерей и осталась жива. Рассказываем историю женщины, которая пережила войну

Алеся Иванова, корреспондент:

Теплые весенние дни, ясное чистое небо и такой знакомый каждому из нас майский воздух, наполненный трепетом и воспоминаниями. Ежегодно в это время мы отматываем пленку жизни на десятки лет назад, когда именно для нас (молодежи) эта жизнь и стала возможной. В преддверии Дня Победы я решила ненадолго окунуться в прошлое. Какие воспоминания хранят в себе герои войны, как вчерашние школьники в один день стали защитниками и почему сегодня мы можем гордиться нашим подрастающим поколением. О боли, о мире, о том, чего мы больше никогда не допустим. Скромный дом на одной из улиц Борисова на первый взгляд ничем не отличается от всех остальных в частном секторе. А идущие мимо забора прохожие вряд ли обратят на него свое внимание. И только некоторые знают, кто здесь живет и какая у этой семьи судьба. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Порядковый номер 79 767. Такое «имя» во время войны нацисты присвоили маленькой Эмме в Освенциме. О страшной жизни узницы в концлагере до сих пор напоминает пометка на руке – так фашисты идентифицировали заключенных по расе и приговору. Имя Эмилии Александровны Копыток навсегда вбито в историю Борисовщины. Это единственная женщина, которая прошла через шесть концлагерей, немецкую тюрьму и выжила. Сегодня она со слезами на глазах рассказывает нам о своем детстве, которое оставило неизгладимый шрам на всю оставшуюся жизнь.

Эмилия Копыток, бывшая малолетняя узница концлагеря:

Когда пришел фашизм в город, он стал наводить свои порядки, расправляться с молодежью. Люди не выдержали, они пошли на защиту Родины. У меня было четыре брата, они пошли в партизаны, стали связными. Однажды мне старший брат сказал: «Малая, помоги». Потому что за ними стали следить. Ученики минской школы показали спектакль про войну «Будем жить!». Вот как это было – подробности здесь. Улица Газетная, дом 19. Этот адрес Эмилия Копыток помнит до сих пор. Именно туда (через мост Березины) маленькую девочку отправили с донесением. Первые два раза прошли как по маслу. А на третий – юная партизанка попала прямо в руки гестапо. Двоюродного брата Эмилии расстреляли, а ее забрали в борисовскую тюрьму. Эмилия Копыток:

Сидела в борисовской тюрьме, 30-я камера, допрашивали меня, били. Знаки и сейчас есть такие, маленькие, как точечки. Раны зажили, но на сердце рана осталась на всю жизнь. После тюрьмы Эмма попала в концлагерь Коминтерн, затем в Минск на улицу Широкую. А оттуда – в Освенцим. Эмилия Копыток:

Нас привели на вокзал строем, садили в вагон, вмещалось по 20 человек, а садили по 200, мы стоя ехали. Довезут нас или нет – им было наплевать. В лагере Освенциме было такое начало, как лесок. Когда сгружали из вагонов, я увидела костер, когда подводили нас к этому костру, там горели живые люди, дети. Прибыло три транспорта евреев, этих евреев разгружали. Детей брали у матерей из рук и бросали в этот огонь.

Узники жили в бараках на нарах, устланных соломой. Еды почти не было. Тех, кто заболевал, сразу сжигали. На территории лагеря находилось 18 крематориев, дым не прекращался ни на минуту. После «дорогой смерти» Эмилия попала в лагерь Гросс-Розен. Затем погнали в Равенсбрюк. Эмилия Копыток:

Равенсбрюк – это чисто женский лагерь детский. Когда нас вводили в ворота, ворота назывались брама, током наполнены. Когда открылись ворота, мы проходили через ворота, я увидела, что вагонетки нагружены людьми, детских и женских тел мертвых. И катили их женщины. Ближе к концу войны Эмилию эвакуировали в лагерь Берген-Бельзен. К этому времени девочка была уже сосем слабая. В основном только ползала и лежала. Но не сдавалась. Эмилия Копыток:

Там не палили людей живых, там не успевали трупы жечь, там трупы лежали с наши дома деревянные. И не кормили. Брюкву сеченую давали раз в день, воды немного. Но хотелось очень жить, я ела все, брюкву сеченую, трава росла там, крысы бегали по бассейну, где стекал людской жир. Там бассейн был людского жира. Из этого бассейна мыло варили, давали заключенным мыться. Так говорили нам. По словам Эмилии Александровны, она выжила благодаря женщинам. Те помогали маленькой девочке не умереть с голода, делились едой и одеждой. Но самое главное – вселяли надежду на свободу.

Эмилия Копыток:

И ночью однажды я проснулась от холода, спали на нарах, на втором этаже. Я с одной стороны потрогала тела, с другой – холодное. Тела были мертвые. Я сползла вниз и шла вдоль нар, искала теплые ноги. Где теплые ноги, я ползла на нары, женщины меня подхватывали, обнимали, грели своим телом. В этом же лагере Эмилия и встретила освобождение. Полгода девочку выхаживали, а в ноябре 45-го вернулась домой. Эмилия Копыток:

7 ноября я слезла с вагона, нас везли с провожающими, а домой шли пешком с подружкой, тогда автобусов не было. И когда я завернула домой, а улица была прибранная, подметенная, потому что было 7 ноября. Красные флаги висели, но город пах войной. Еще были разбомбленные дома, разбитые окна. Когда я повернула домой, я увидела, что из нашего дома идет дым, я думала, что мама дома. Я зашла в дом, открыла двери, мама пекла блины в печке. Я крикнула: «Мама!» Она потеряла сознание. Ей сказали, что я в тюрьме на допросе, когда меня допрашивали и били, умерла. После войны Эмилия Александровна устроилась работать на пианинную фабрику. Здесь же и встретила любовь всей своей жизни – Анатолия Степановича, ветерана Великой Отечественной. На днях супруги отметили Благодатную свадьбу – 70 лет рука об руку, плечом к плечу. Сегодня Эмилия Копыток с трепетом вспоминает знакомство с будущим мужем, называя его «мой красавец».

Эмилия Копыток:

В гимнастерке, в сапогах, белый воротничок, кудрявый, чубатый. Все девчата кричат: «Дембель пришел!» А я думаю, куда я такая малышка, еще не оформленная, была худенькая. Он устроился к нам на работу, его избрали комсомольским секретарем, а меня в бюро комсомольское. У нас первое собрание, обычно после собрания танцы. Раньше же не ходили в парк, не было в чем и не было за что. А там самоучки на гармошке, парень один заиграл песню и запел: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть». И он подходит ко мне (секретарь комсомольской организации) к такой бедненькой девочке и приглашает меня на вальс. Говорит: «первый вальс я танцую с тобой». В преддверии Дня Победы в доме у Копытков всегда шумно и многолюдно. С подарками и цветами их навещают молодежь и соцработники. Не ради галочки, а чтобы в очередной раз лично сказать такое простое, человеческое спасибо – за жизнь, за мир, за то, что выстояли.

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Днем Победы, низко кланяемся вам за то, что вы принесли этот душевный майский день, что это голубое небо сегодня чистое, красивое, с солнцем сияет над всей нашей белорусской землей.

Илья Доливейло, член Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов:

Совместно с представителями местной власти, председателем Совета депутатов, депутатами Борисовского районного совета депутатов мы посещаем ветеранов на дому, вручаем подарки от спонсоров, поздравляем их словами, благодарим за мирное небо над головой.

Ольга Копыток, директор Борисовского районного территориального центра социального обслуживания населения:

42 ветерана сегодня проживают в Борисовском районе, 188 узников совершеннолетних и малолетних проживают тоже на территории Борисовского района. Как никогда к 9 Мая особое внимание и забота социальной службы направлены на этих наших земляков, уважаемых борисовчан.