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Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?

12 мая 2023 19:04
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Все схемы мошенников рассчитаны на доверчивых граждан. В фокусе особого внимания пенсионеры и пожилые люди. Для аферистов это самый лакомый кусочек. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-1

Евгений Холод, заместитель начальника ОУР Заводского РУВД Минска:
В милицию Заводского района обратилась дочь 79-летней минчанки, попавшейся на уловку телефонных мошенников. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-4

Андрей Арловский, начальника отдела УУР ГУВД Минска:
На прошлой недели трое пенсионеров стали жертвами обмана телефонных мошенников и передали курьерам свыше 33 тысяч рублей в эквиваленте

Как правило, сами злоумышленники находятся за пределами страны. А свои преступные сети разбрасывают дистанционно или с помощью посредников. Так лженевестка выманила у минчанина по телефону 6 тысяч долларов. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-7

Как будто моего сына жена позвонила и плачущим голосом сказала, что получилась автомобильная катастрофа. 

Алгоритм действий как под копирку, преступники звонят на городской телефон и представляются сыном, внуком, дочкой или супругом. Незнакомый голос объясняют плохой связью либо сразу передают телефонную трубку лжесотрудникам правоохранительных органов. А те заявляют, что ваш близкий стал виновником ДТП. Пока человек испытывает первичный шок, злоумышленники убеждают потерпевших, ради спасения их близких отдать всю наличность, что есть в доме. Пенсионерка из Минска таким образом лишилась всех своих валютных сбережений: 6 тысяч долларов и более 4 тысяч евро. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-10

– Позвонила вроде бы как внучка: «Бабушка, тебе не жалко? Я попала в аварию. Не бойся, присядь». Я присела. Вроде бы ее голос: «Я переходила не там, где надо переход с подругой. Я травмирована, а эта находится в реанимации». 

За наличными мгновенно прибыл курьер. Его, в большинстве случаев, организаторы преступной цепочки находят в сети интернет. Чаще всего это безработные люди в возрасте от 17 до 40. Причем это могут быть как мужчины, так и женщины. В основном те, кто уже имел проблемы с законом. Безоговорочно схожи они, пожалуй, только в одном – в жажде к легким деньгам. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-13

Пришло сообщение в Telegram. Есть, грубо говоря, такой заработок – собираешь вещи, которые будут лежать, передаешь и все. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-16

Сколько вам обещали за выполнение данной работы? 
5 %. 
Вы знаете, что вам грозит за это? 
Да. 
Что? 
Говорили от семи до десяти лет. 

За такую в кавычках выгодную вакансию десять лет собственной свободы придется отдать сорокалетней жительнице столицы. В погоне за легкими деньгами женщина не обратила внимания на легальность такой подработки. 

Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?-19

Связь была вся по Telegram, никаких номеров нигде больше. Сообщили адрес, я поехала по этому адресу. Все время была с ними на связи, потому что они мне не давали даже сообразить что, куда. Приезжайте на адрес, вам отдадут деньги, пересчитайте, забирайте себе 8 %. По всей видимости, я была в шоке, и они были сами в шоке. У меня тряслись руки и у этих потерпевших. Я успела поработать один день. 

«На ваше имя пытаются взять кредит». Что известно о схемах телефонного мошенничества – подробнее здесь.

# Мошенничество # общество # Евгений Холод # Андрей Арловский # Сергей Шуманский # Фотофакт

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