Лженевестка выманила 6 тысяч долларов. Почему пожилые люди часто становятся жертвами мошенников?

Все схемы мошенников рассчитаны на доверчивых граждан. В фокусе особого внимания пенсионеры и пожилые люди. Для аферистов это самый лакомый кусочек. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Евгений Холод, заместитель начальника ОУР Заводского РУВД Минска:

В милицию Заводского района обратилась дочь 79-летней минчанки, попавшейся на уловку телефонных мошенников.

Андрей Арловский, начальника отдела УУР ГУВД Минска:

На прошлой недели трое пенсионеров стали жертвами обмана телефонных мошенников и передали курьерам свыше 33 тысяч рублей в эквиваленте. Как правило, сами злоумышленники находятся за пределами страны. А свои преступные сети разбрасывают дистанционно или с помощью посредников. Так лженевестка выманила у минчанина по телефону 6 тысяч долларов.

– Как будто моего сына жена позвонила и плачущим голосом сказала, что получилась автомобильная катастрофа. Алгоритм действий как под копирку, преступники звонят на городской телефон и представляются сыном, внуком, дочкой или супругом. Незнакомый голос объясняют плохой связью либо сразу передают телефонную трубку лжесотрудникам правоохранительных органов. А те заявляют, что ваш близкий стал виновником ДТП. Пока человек испытывает первичный шок, злоумышленники убеждают потерпевших, ради спасения их близких отдать всю наличность, что есть в доме. Пенсионерка из Минска таким образом лишилась всех своих валютных сбережений: 6 тысяч долларов и более 4 тысяч евро.

– Позвонила вроде бы как внучка: «Бабушка, тебе не жалко? Я попала в аварию. Не бойся, присядь». Я присела. Вроде бы ее голос: «Я переходила не там, где надо переход с подругой. Я травмирована, а эта находится в реанимации». За наличными мгновенно прибыл курьер. Его, в большинстве случаев, организаторы преступной цепочки находят в сети интернет. Чаще всего это безработные люди в возрасте от 17 до 40. Причем это могут быть как мужчины, так и женщины. В основном те, кто уже имел проблемы с законом. Безоговорочно схожи они, пожалуй, только в одном – в жажде к легким деньгам.

– Пришло сообщение в Telegram. Есть, грубо говоря, такой заработок – собираешь вещи, которые будут лежать, передаешь и все.

– Сколько вам обещали за выполнение данной работы?

– 5 %.

– Вы знаете, что вам грозит за это?

– Да.

– Что?

– Говорили от семи до десяти лет. За такую в кавычках выгодную вакансию десять лет собственной свободы придется отдать сорокалетней жительнице столицы. В погоне за легкими деньгами женщина не обратила внимания на легальность такой подработки.