«Обманул дедушку на большую сумму денег». Что толкает подростков на преступления?

К сожалению, все чаще пешками в чужих играх, а значит и фигурантами уголовных дел становятся подростки. Одни решаются на черный заработок, чтобы разжиться на собственные карманные деньги, для других же это не что иное, как способ покрасоваться перед сверстниками или девушкой. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Александр Копишев, начальник ГУУР МВД Беларуси:

Буквально 12-13 апреля 2023 года сотрудниками уголовного розыска задержаны четверо несовершеннолетних жителей города Минска 2006, 2008 годов рождения, который стали участниками совершения преступления в городе Лепель, Витебская область. Хотелось бы отметить, что все преступления совершены в дневное время, то есть в то время, когда несовершеннолетние должны были находиться в своих учебных заведениях.

– Я вчера обманул дедушку на большую сумму денег. Никому не советую этого делать. Вас все равно найдут. Я очень раскаиваюсь о своем преступлении.

– Я сегодня приехал в город Лепель по указанию куратора в качестве курьера. В итоге я пришел, забрал у бабушки деньги. Надо было эти деньги перевести человеку. Меня задержали в банке сотрудники милиции. Раскаиваюсь.

– Я признаюсь то, что поступили плохо. Такого больше не повториться. К слову, весь преступный бизнес, где нужны люди-пешки, рано или поздно приобретает ориентацию на молодежь, а затем и совсем на детей. Причины все те же – несовершеннолетние не умеют оценивать обстановку и риски, не знают даже азов законодательства, не интересуются чем-то, выходящим за круг их интересов, слепо доверяют всем взрослым и хотят быть независимыми. Благодаря этим обстоятельствам детей успешно вербуют в наркокурьеры, а теперь и в посыльные телефонных аферистов.

Андрей Ковалев, начальник ГУПК МВД Беларуси:

Почему втягивают наших детей? Преступники убеждают их в том, что они избегут ответственности, даже если их задержат или установят – это категорически не так. Поэтому обращаюсь к родителям, обращайте внимание на детей, чем они занимаются, где находятся. Наши дети не хорошие, не плохие, они другие. Они не такие, как мы. Они живут в своем мире. Давайте для наших детей мы будем, прежде всего, наверное, друзьями, будем с ними говорить и обсуждать ту или иную ситуацию. Пенсионерам, да и всем гражданам правоохранители советуют придерживаться принципа: никому не верю. Например, если поступил странный звонок от родственника или из банка, нужно срочно положить трубку и перезвонить либо на личный номер или по телефону, который указан на обратной стороне вашей банковской карты. Сотрудник банка не имеет права спрашивать личные данные по телефону.