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Ликвидатор аварии в Чернобыле: всё, о чём мы говорим на ток-шоу – недоработки идеологии, поверьте

27 апреля 2021 00:05
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Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Ликвидатор аварии в Чернобыле: всё, о чём мы говорим на ток-шоу – недоработки идеологии, поверьте-1

Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Ведущий стал говорить, понимая, что это трагический день чернобыльской катастрофы. Тема правильная, и все по ней прошлись. Вспомню хорошим словом начальника департамента, он недолго побыл, Титок, один из руководителей Хойникского района. Мы сидели у него в кабинете с председателем нашей организации. Я говорю: мы полностью поддерживаем, нельзя 30 лет (на тот момент было) только горевать, что случилась катастрофа. Вот сидит человек у спаленного дома и горюет – надо восстанавливать. Очень жаль, что он ушел на повышение, глава государства посчитал, что он в другом месте [пригодится – прим. ред.], но такие люди везде нужны – поднял один район, пошел дальше. Мы говорили о Дне чествования. Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, принял нас в неприемное время и, хотя это внеплановое городское мероприятие, мы проводили такие мероприятия, День чествования.

Повторюсь: идеология. Все, о чем мы говорим – недоработки идеологии, поверьте.

Ликвидатор аварии в Чернобыле: всё, о чём мы говорим на ток-шоу – недоработки идеологии, поверьте-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы даже с точки зрения СМИ очень серьезно пересмотрели свои подходы к работе, начиная с августа.

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# Государственная политика # общество # Сергей Шалькевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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