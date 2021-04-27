Ликвидатор аварии в Чернобыле: всё, о чём мы говорим на ток-шоу – недоработки идеологии, поверьте

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Ведущий стал говорить, понимая, что это трагический день чернобыльской катастрофы. Тема правильная, и все по ней прошлись. Вспомню хорошим словом начальника департамента, он недолго побыл, Титок, один из руководителей Хойникского района. Мы сидели у него в кабинете с председателем нашей организации. Я говорю: мы полностью поддерживаем, нельзя 30 лет (на тот момент было) только горевать, что случилась катастрофа. Вот сидит человек у спаленного дома и горюет – надо восстанавливать. Очень жаль, что он ушел на повышение, глава государства посчитал, что он в другом месте [пригодится – прим. ред.], но такие люди везде нужны – поднял один район, пошел дальше. Мы говорили о Дне чествования. Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, принял нас в неприемное время и, хотя это внеплановое городское мероприятие, мы проводили такие мероприятия, День чествования.

Повторюсь: идеология. Все, о чем мы говорим – недоработки идеологии, поверьте.