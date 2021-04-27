Аналитик БИСИ: посмотрите на информационный фон, который формируется со стороны Запада на нас. Посмотрите количество фильмов про Чернобыль

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Посмотрите на информационный фон, который формируется со стороны Запада на нас. Посмотрите количество фильмов про Чернобыль. Это апокалиптические фильмы. Последние пять-семь лет череда условно интересных фильмов была про то, как все плохо в Чернобыле, как государство не занимается.

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