Алексей Авдонин: тема, которая не раз идёт в фильмах про Чернобыль – что там «чёрная» зона, никто не занимается, вурдалаки ползают

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, как люди должны воспринимать происходящее на улицах? Я сейчас хотел бы поговорить с точки зрения стратегии политического строительства. Это действительно мина, которая еще сыграет через 10 лет, либо же это просто зомбирование какого-то количества населения, чтобы они воспринимали 26 апреля как трагедию, которую сотворило государство?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы однозначно должны понимать, что не только сейчас, но и на ближайшие 10-20 лет мы будем находиться в очень сильном информационном давлении. Будет искажаться история, будут искажаться события, будут подвергаться негативному воздействию чиновники, государство. Для чего это делается? Понятно, что сильное государство, которое заботится о пострадавших территориях, никому не нужно – надо показать его в негативном свете. Создать, в первую очередь у молодежи, нового поколения иллюзорную картинку о том, что эта проблема возникла не из-за каких-то техногенных ситуаций, а именно из-за неправильного принятия решений теми или иными руководствами и последующих действий чиновников. Для чего это делается? Потому что это очень хорошая тема, чтобы формировать неудовлетворенность в обществе. Посмотрите – тема, которая не раз идет в фильмах про Чернобыль, о том, что там «черная» зона, никто этой зоной не занимается, вурдалаки там ползают. Но посмотрите, как тема гуманитарной помощи отрабатывалась теми же зарубежными странами в 1990-х годах, в 2000-х.