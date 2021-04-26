Илья Бегун: это не политики – те, кто заявляют, что у нас всё плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам»

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас это было у первых. У них была Хиросима, у них был опыт. А сегодня опыт белорусского народа весь мир его использует, наш опыт. И мир будет пользоваться этим опытом, прошло время.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы же там развиваем даже сельское хозяйство.

Виталий Уткин:

Сегодня для всего мира будут использовать белорусскую тематику, белорусские научные разработки.