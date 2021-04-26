Прямой эфир

Илья Бегун: это не политики – те, кто заявляют, что у нас всё плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам»

26 апреля 2021 22:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Илья Бегун: это не политики – те, кто заявляют, что у нас всё плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам»-1

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас это было у первых. У них была Хиросима, у них был опыт. А сегодня опыт белорусского народа весь мир его использует, наш опыт. И мир будет пользоваться этим опытом, прошло время.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы же там развиваем даже сельское хозяйство.

Виталий Уткин:
Сегодня для всего мира будут использовать белорусскую тематику, белорусские научные разработки.

Илья Бегун: это не политики – те, кто заявляют, что у нас всё плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам»-4

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
А почему мы вообще кому-то должны что-то доказывать? Те умные люди, те государства, которые понимают, какой уровень помощи этому региону оказывается со стороны государства, прекрасно в курсе. Потому что у нас проблема заключается в тех, кто ходит и называет себя политиками. А я люблю называть вещи своими именами. Это не политики – те, кто заявляют о том, что у нас все плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам».

Один какой-то сумасшедший опоссум сидит в норе, пишет конституции, второй не может даже провести оргсобрание оргкмитета партии. Я говорю в данном случае про БХД, которые просто, простите, Минюст обзвонил учредителей – там не все даже подтвердили, что они учредители партии. Но эти же люди организуют огромные политизированные по факту мероприятия, называют себя политиками, хотя к политике не имели уже отношения лет 20 минимум. Надо в первую очередь решать вопрос вот этих, простите меня, гавкающих собачек, которые называют себя политиками, оскверняя это слово просто.

Илья Бегун: это не политики – те, кто заявляют, что у нас всё плохо, прикрываясь «Чарнобыльскім шляхам»-7

Читайте также:

Илья Бегун: нужно не бояться освещать политизированные события, привести к тому, что мирный атом даёт сегодня

«Это наша история, а ею торгуют все». О чём сегодня важно помнить каждому белорусу? 7 мнений

Илья Бегун: какой запрос в этом «Чернобыльском шляхе»? Чтобы что – объявить полураспад?

# Государственная политика # общество # Виталий Уткин # Кирилл Казаков # Илья Бегун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ликвидатор аварии на ЧАЭС о поддержке ветеранов: есть вещи, которые не требуют финансовых вложений. Это уважение
26 апреля 2021 22:05

Ликвидатор аварии на ЧАЭС о поддержке ветеранов: есть вещи, которые не требуют финансовых вложений. Это уважение

«Это наша история, а ею торгуют все». О чём сегодня важно помнить каждому белорусу? 7 мнений
26 апреля 2021 21:55

«Это наша история, а ею торгуют все». О чём сегодня важно помнить каждому белорусу? 7 мнений

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Шалькевич: люди, не зная, куда пойти, начинают или писать Президенту, или хаять Президента
26 апреля 2021 21:34

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Шалькевич: люди, не зная, куда пойти, начинают или писать Президенту, или хаять Президента