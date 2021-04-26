Ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Шалькевич: люди, не зная, куда пойти, начинают или писать Президенту, или хаять Президента

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, пожалуйста, вам не стыдно за то, что происходит? Вы человек, который отдал здоровье, ликвидируя эту катастрофу. Хоть как-то вам люди под бело-красно-белым флагом помогли?

Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Лично мне – нет. Я не был готов к такому формату передачи, но, послушав всех участников, я при любом формате хотел бы сказать одну вещь. Она же будет ответом на прозвучавший вопрос. Почему происходят волнения? Правильно говорят: люди, не зная, как решить вопросы, выходят под флагами и прочее. Мне кажется, хотя и ведется большая работа по чернобыльской тематике у нас в стране (это нужно – возрождение земель и прочее), но нет более сильного диалога с людьми. Как бы ни обижались идеологи, идеология недорабатывает в плане общения, совместного решения каких-то вопросов.