Ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Шалькевич: люди, не зная, куда пойти, начинают или писать Президенту, или хаять Президента
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, пожалуйста, вам не стыдно за то, что происходит? Вы человек, который отдал здоровье, ликвидируя эту катастрофу. Хоть как-то вам люди под бело-красно-белым флагом помогли?
Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Лично мне – нет. Я не был готов к такому формату передачи, но, послушав всех участников, я при любом формате хотел бы сказать одну вещь. Она же будет ответом на прозвучавший вопрос. Почему происходят волнения? Правильно говорят: люди, не зная, как решить вопросы, выходят под флагами и прочее. Мне кажется, хотя и ведется большая работа по чернобыльской тематике у нас в стране (это нужно – возрождение земель и прочее), но нет более сильного диалога с людьми. Как бы ни обижались идеологи, идеология недорабатывает в плане общения, совместного решения каких-то вопросов.
Кирилл Казаков:
Как мне кажется, лучшая идеология – это когда ты что-то решаешь своими руками. Ребята, которые выходят, условно говоря, присоединятся к студотрядовскому движению, поедут, восстановят тот же самый коровник, они рядом с теми, кто ликвидировал, кто остался, кто жил, проживут какой-то период и воспримут эту историю иначе. Но они же так не делают.
Сергей Шалькевич:
Я с вами согласен. Скажу, что наша республиканская организация в меру своих сил и возможностей тоже занимается конкретными делами, снимает такие вопросы напряжения. Мы часто говорим, что люди, не зная, куда пойти, начинают или писать Президенту, или хаять Президента. Когда до нас доходят такие сведения, мы пытаемся помочь людям. И оказывается, что вопрос-то разрешался на уровне главврача поликлиники.
Читайте также:
Уткин: пытаются наших людей втянуть в правовое поле и создать политический Чернобыль, но уже через призму права
Авдонин: картинку с Хатыни не продашь в Instagram или Facebook зарубежным заказчикам, которые и финансируют оппозиционные движения
Илья Бегун: какой запрос в этом «Чернобыльском шляхе»? Чтобы что – объявить полураспад?