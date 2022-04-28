«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если человек ходит в чем-то ярком – красном, салатовым – хочет обратить на себя внимание?

Илья Воравко, психолог:

Я думаю, что не всегда. Те люди, которые выбирают такие яркие цвета либо сочетания ярких цветов, все-таки с внутренним стержнем, можно сказать так. То есть они не боятся экспериментировать. Это такие лидеры по жизни. Алеся Лакина:

Вы считаете, что по цвету обуви все-таки можно определить характер человека? Илья Воравко:

Только по цвету обуви – нет, конечно. Алеся Лакина:

По цвету образа, гардероба? Илья Воравко:

По общему внешнему виду, конечно же, да. По тому, как человек говорит, что говорит – тогда да. Алеся Лакина:

Если все-таки нет ярких красок, что можно сказать о человеке. Илья Воравко:

Это более консервативный человек, привыкший к определенным стандартам. Не хочет меняться часто. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Творческий, нетворческий – наверное, тоже? Все-таки люди, которые больше подвержены каким-то полетам фантазии, и цвета любят.

Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:

Если только это не принципиальная позиция человека – быть не таким, как все. Татьяна Савчик:

Это будет вызов обществу? Михаил Косарев:

Потому что все могут быть в ярких, а я могу прийти в черном принципиально, чтобы быть не такой, как все. Алеся Лакина:

Чтобы привлечь опять же к себе внимание, к своей персоне, чтобы выделяться? Михаил Косарев:

Ну почему? Нет.