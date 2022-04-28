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«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?

28 апреля 2022 17:58
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Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек ходит в чем-то ярком – красном, салатовым – хочет обратить на себя внимание?

«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?-1

Илья Воравко, психолог:
Я думаю, что не всегда. Те люди, которые выбирают такие яркие цвета либо сочетания ярких цветов, все-таки с внутренним стержнем, можно сказать так. То есть они не боятся экспериментировать. Это такие лидеры по жизни.

Алеся Лакина:
Вы считаете, что по цвету обуви все-таки можно определить характер человека?

Илья Воравко:
Только по цвету обуви – нет, конечно.

Алеся Лакина:
По цвету образа, гардероба?

Илья Воравко:
По общему внешнему виду, конечно же, да. По тому, как человек говорит, что говорит – тогда да.

Алеся Лакина:
Если все-таки нет ярких красок, что можно сказать о человеке.

Илья Воравко:
Это более консервативный человек, привыкший к определенным стандартам. Не хочет меняться часто.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Творческий, нетворческий – наверное, тоже? Все-таки люди, которые больше подвержены каким-то полетам фантазии, и цвета любят.

«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?-4

Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:
Если только это не принципиальная позиция человека – быть не таким, как все.

Татьяна Савчик:
Это будет вызов обществу?

Михаил Косарев:
Потому что все могут быть в ярких, а я могу прийти в черном принципиально, чтобы быть не такой, как все.

Алеся Лакина:
Чтобы привлечь опять же к себе внимание, к своей персоне, чтобы выделяться?

Михаил Косарев:
Ну почему? Нет.

«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?-7

Илья Воравко:
Есть, конечно, фрики, которые так позиционируют себя, чтобы на них обратили внимание, запомнили.

Алеся Лакина:
Но это уже, наверное, люди с какими-то психологическими травмами?

Илья Воравко:
Нет, я бы не сказал.

Алеся Лакина:
Мне почему-то кажется, что фрики скорее уходят от себя и пытаются что-то донести обществу, потому что какие-то проблемы?

Илья Воравко:
В таком плане – да, соглашусь с вами.

Татьяна Савчик:
Настя, вам нравится быть не такой, как все?

«Лидеры по жизни». Что говорят о человеке цветовые предпочтения в одежде?-10

Анастасия Авдейчик, военная, предпочитает шпильки:
Особенно нравится, когда ты 12 часов, а то и больше, ходишь такой, как все. Вокруг тебя на службе все одинаковые – одинаково одеты и обуты в том числе. Конечно, когда ты снимаешь форму и вешаешь на вешалку, открываешь гардероб – начинается уже полет твоей фантазии.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Илья Воравко # Татьяна Савчик # Михаил Косарев # Анастасия Авдейчик # Фотофакт

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